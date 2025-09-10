İstanbul Maltepe’de atış poligonuna gelen genç tabancayla intihar etti

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan bir atış poligonunda intihar olayı yaşandı.

Saat 12.30 sıralarında Aydınevler Mahallesi’ndeki atış poligonuna gelen 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, henüz bilinmeyen bir sebeple tabancayla kafasına ateş etti.

Poligon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan Çalışkan’ın ailesi de poligona geldi. Aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Gencin psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.