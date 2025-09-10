Ankara’da köpek besleme tartışmasında Mustafa Demir’i öldüren sanığın cezası belli oldu!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde köpek besleme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Mustafa Demir’i pompalı tüfekle öldüren Rıza Can Duyar, yargılandığı davada 32 yıl hapse mahkum edildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde köpek besleme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Mustafa Demir’i pompalı tüfekle öldüren sanık Rıza Can Duyar, 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Duyar, maktul Mustafa Demir’in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyanın bu celsede karara bağlanacağını açıklayarak sanığa son sözlerini sordu.

Sanık Rıza Can Duyar, pişmanlığını dile getirerek, “Olayı ilk başlatan karşı taraftı. Bana saldırdılar, yaklaşık 10 kişi darbetti. Amacım misilleme yapmaktı. Silahı görünce bağrışma oldu, istesem vurabilirdim ama dışarıdan ateş ettim. Pişmanım, keşke ben ölseydim de bu davayı görmeseydim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Takdiri indirim uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi. Sanığa ayrıca ‘mala zarar verme’ ve ‘zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 7 yıl hapis cezası daha verilerek, 32 yıl hapse mahkum edildi.

