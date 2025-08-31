O powerbank için yangın riski uyarısı! Türkiye’de de satılan model geri toplatılıyor

Xiaomi, 20.000 mAh kapasiteli entegre kablolu 33W powerbank modelini yangın riski nedeniyle geri toplatıyor. Türkiye’de de satılan PB2030MI modeli için seri numarasıyla kontrol yapılması gerektiği açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
O powerbank için yangın riski uyarısı! Türkiye’de de satılan model geri toplatılıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Xiaomi’nin 20.000 mAh kapasiteli ve entegre kablolu 33W powerbank modeli geri toplatılmaya başlandı. PB2030MI model numaralı cihazın Türkiye’de de satışta olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Ağustos 2024 ile Eylül 2024 arasında üretilen cihazlarda sorun tespit edildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tedarikçilerden alınan belirli hammaddelerde tespit edilen sorunlara karşılık olarak, Ağustos ve Eylül 2024 arasında üretilen az miktarda Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Entegre Kablolu PB2030MI modeli) birimi, belirli kullanım senaryolarında arızalar yaşatabiliyor; bu da pilin aşırı ısınmasına ve yangın tehlikesine yol açabiliyor. Bilinen vaka sayısı az olsa da, yüksek ürün kalite standartlarını sağlamak için Xiaomi, etkilenen powerbank’leri geri toplatma kararı almıştır. Bu durumun neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz.”

Geri çağırma kapsamındaki ürünün Türkiye’de de satıldığı belirtilirken, kullanıcıların cihazlarını Xiaomi’nin resmi internet sitesinden seri numarasıyla kontrol edebilecekleri duyuruldu.

Vatan Partisi'nden Çerkes Ethem anmasına protesto: "Ethem ihaneti Kafkas vatanseverliğine gölge düşüremez"Vatan Partisi'nden Çerkes Ethem anmasına protesto: "Ethem ihaneti Kafkas vatanseverliğine gölge düşüremez"Gündem
Transferde Aslan istedi, Kanarya kaptı: Ederson Fenerbahçe yolunda!Transferde Aslan istedi, Kanarya kaptı: Ederson Fenerbahçe yolunda!Spor
Boğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal gözyaşlarıyla uğurlandıBoğaziçi Üniversitesi'nde öldürülen 15 yaşındaki Hilal gözyaşlarıyla uğurlandıYurt
xiomi Powerbank
Günün Manşetleri
ASSAN Group sahibi ve genel müdürü tutuklandı
Gençlere soruldu: HAMAS mı? İsrail mi?
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Market raflarında yüzde 81 artış, fiyatlar uçtu!
Adalet Bakanı Tunç rakamları açıkladı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?
Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!
Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi
Hurda Teşvik Yasası geri mi dönüyor?
Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına…
Çok Okunanlar
İstanbul’da elektrik kesintisi İstanbul’da elektrik kesintisi
Meteoroloji’den sağanak alarmı Meteoroloji’den sağanak alarmı
Emekliler dikkat! Emekliler dikkat!
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde!
Ankara’da sessizlik aldatıyor mu? Ankara’da sessizlik aldatıyor mu?