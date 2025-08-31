O powerbank için yangın riski uyarısı! Türkiye’de de satılan model geri toplatılıyor

Xiaomi’nin 20.000 mAh kapasiteli ve entegre kablolu 33W powerbank modeli geri toplatılmaya başlandı. PB2030MI model numaralı cihazın Türkiye’de de satışta olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Ağustos 2024 ile Eylül 2024 arasında üretilen cihazlarda sorun tespit edildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Tedarikçilerden alınan belirli hammaddelerde tespit edilen sorunlara karşılık olarak, Ağustos ve Eylül 2024 arasında üretilen az miktarda Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Entegre Kablolu PB2030MI modeli) birimi, belirli kullanım senaryolarında arızalar yaşatabiliyor; bu da pilin aşırı ısınmasına ve yangın tehlikesine yol açabiliyor. Bilinen vaka sayısı az olsa da, yüksek ürün kalite standartlarını sağlamak için Xiaomi, etkilenen powerbank’leri geri toplatma kararı almıştır. Bu durumun neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz.”

Geri çağırma kapsamındaki ürünün Türkiye’de de satıldığı belirtilirken, kullanıcıların cihazlarını Xiaomi’nin resmi internet sitesinden seri numarasıyla kontrol edebilecekleri duyuruldu.