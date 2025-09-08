Tartışma yaratan karar! Kod yazarken yapay zeka kullanmayan mühendisler işten çıkarıldı

Yazılım dünyasında yapay zekâ kullanımı artık kaçınılmaz hâle gelirken, kripto para borsası Coinbase dikkat çekici bir karara imza attı.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, önümüzdeki aydan itibaren yazılan kodların yarısından fazlasının yapay zekâ tarafından üretileceğini duyurdu. Armstrong, bu değişime ayak uydurmayanların şirkette yer bulamayacağını söyledi.

CEO, katıldığı bir podcast’te mühendislik ekibine yönelik aldığı kararı şu sözlerle açıkladı:

“GitHub Copilot ve Cursor gibi araçları kullanmayı reddeden mühendisleri işten çıkardık. Tüm mühendislik ekibine Slack üzerinden mesaj göndererek bu araçların kullanılmasının artık zorunlu olduğunu bildirdim. Bazılarının geçerli mazeretleri vardı; seyahatten dönmüşlerdi. Ancak sebep sunamayanlar işten çıkarıldı.”



Bu gelişme, teknoloji çevrelerinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir yandan Armstrong’un yönetim biçimine tepkiler dile getirilirken, diğer yandan güvenlik endişeleri gündeme geldi. Coinbase, daha Mayıs ayında büyük bir veri ihlali yaşamış, yaklaşık 70 bin müşterinin verilerinin sızdırıldığı açıklanmıştı. Güvenliğin kritik önemde olduğu kripto para sektöründe AI’ın bu kadar yoğun kullanılması, bazı uzmanlarca riskli bir karar olarak değerlendiriliyor.