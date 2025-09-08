Tartışma yaratan karar! Kod yazarken yapay zeka kullanmayan mühendisler işten çıkarıldı

Kripto para borsası Coinbase, yapay zekâyı zorunlu hale getirdi. Kod yazarken AI araçlarını kullanmayı reddeden mühendislerin işten çıkarıldığı açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Tartışma yaratan karar! Kod yazarken yapay zeka kullanmayan mühendisler işten çıkarıldı
Yayınlanma:

Yazılım dünyasında yapay zekâ kullanımı artık kaçınılmaz hâle gelirken, kripto para borsası Coinbase dikkat çekici bir karara imza attı.

Coinbase CEO’su Brian Armstrong, önümüzdeki aydan itibaren yazılan kodların yarısından fazlasının yapay zekâ tarafından üretileceğini duyurdu. Armstrong, bu değişime ayak uydurmayanların şirkette yer bulamayacağını söyledi.

CEO, katıldığı bir podcast’te mühendislik ekibine yönelik aldığı kararı şu sözlerle açıkladı:

“GitHub Copilot ve Cursor gibi araçları kullanmayı reddeden mühendisleri işten çıkardık. Tüm mühendislik ekibine Slack üzerinden mesaj göndererek bu araçların kullanılmasının artık zorunlu olduğunu bildirdim. Bazılarının geçerli mazeretleri vardı; seyahatten dönmüşlerdi. Ancak sebep sunamayanlar işten çıkarıldı.”

Bu gelişme, teknoloji çevrelerinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir yandan Armstrong’un yönetim biçimine tepkiler dile getirilirken, diğer yandan güvenlik endişeleri gündeme geldi. Coinbase, daha Mayıs ayında büyük bir veri ihlali yaşamış, yaklaşık 70 bin müşterinin verilerinin sızdırıldığı açıklanmıştı. Güvenliğin kritik önemde olduğu kripto para sektöründe AI’ın bu kadar yoğun kullanılması, bazı uzmanlarca riskli bir karar olarak değerlendiriliyor.

Montella İspanya yenilgisini değerlendirdi: "Demoralize olmamamız gerekiyor"Montella İspanya yenilgisini değerlendirdi: "Demoralize olmamamız gerekiyor"Spor
Geceyi gündüze çevirdiler: Milyonlarca ateşböceği aynı anda parladıGeceyi gündüze çevirdiler: Milyonlarca ateşböceği aynı anda parladıGündem
Ölü faylar yeniden canlandı! Prof. Dr. Sözbilir’den Sındırgı depremi sonrası kritik uyarıÖlü faylar yeniden canlandı! Prof. Dr. Sözbilir’den Sındırgı depremi sonrası kritik uyarıGündem
mühendis
Günün Manşetleri
"Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"
6 ilçede miting ve eylemler yasaklandı
Filenin Sultanları'ndan büyük başarı! Türkiye dünya ikincisi oldu!
İstanbul Valiliği alınan tedbirleri açıkladı
Ömer Çelik’ten CHP ve Özgür Özel’e sert tepki
46 şehirde şiddetli sağanak bekleniyor!
Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem!
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Diyarbakır'da binlerce yıl sonra bulundu
Antalya’da rüşvet soruşturması
Çok Okunanlar
Sel ve dolu riski! Meteoroloji’den bu üç şehri uyardı Sel ve dolu riski! Meteoroloji’den bu üç şehri uyardı
"Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz"
Montella İspanya yenilgisini değerlendirdi Montella İspanya yenilgisini değerlendirdi
Kod yazarken yapay zeka kullanmayan mühendisler işten çıkarıldı Kod yazarken yapay zeka kullanmayan mühendisler işten çıkarıldı
7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu 7 Eylül 2025 banka faizleri: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu