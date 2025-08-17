Tıp dünyasında devrim: Doğum artık robotların karnında mı olacak?

Kaiwa Technology’nin üzerinde çalıştığı insansı robotun karnında yapay bir rahim yer alacak. Bu sayede fetüs, döllenmeden doğuma kadar tüm gelişim sürecini robotun içinde geçirebilecek. İçinde amniyotik sıvı bulunan bu özel alan, embriyonun büyümesini destekleyecek ve ihtiyaç duyduğu besinler özel tüpler aracılığıyla sağlanacak. Projenin ilk prototipinin 2026’da tanıtılması bekleniyor.

KISIRLIK ORANLARINDAKİ ARTIŞ PROJELERİ HIZLANDIRIYOR

Webtekno'ya göre, Çin’de kısırlık oranlarının %18’e kadar yükselmesi, bu tür teknolojileri daha da gündeme taşıyor. Bazı şehirlerde yapay döllenme hizmetleri artık devlet desteğiyle sunuluyor. Gebelik robotunun ticari versiyonunun yaklaşık 14 bin dolara satılması planlanıyor.

Projeyle ilgili farklı görüşler öne çıkıyor. Bazı kesimler etik sorunlara dikkat çekerken, kimileri de çocuk sahibi olamayanlar için bu çalışmanın yeni bir umut olabileceğini savunuyor. Benzer bir yöntem 2017’de erken doğan bir kuzu embriyosu üzerinde denenmiş, yapay amniyotik sıvı dolu bir sistemde dört hafta boyunca gelişim sağlanmıştı. Ancak o sistem yalnızca mevcut embriyoyu büyütebiliyordu. Çin’deki yeni proje ise gebeliğin tüm aşamalarını baştan sona robotik bir sistem içinde tamamlamayı hedefliyor.

Çinli araştırmacılar geçtiğimiz günlerde GEAIR adını verdikleri dünyanın ilk yapay zekâ destekli üreme robotunu da tanıttı. Bu robot kendi başına hareket edebiliyor ve çapraz tozlaşma yapabiliyor. Tarımda maliyetleri düşürmesi, süreçleri hızlandırması ve verimliliği artırması amaçlanıyor.