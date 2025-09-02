Zoom ve Teams kullanıcılarına büyük tuzak: Bu yöntemle bilgisayarlara sızıyorlar

İş hayatında sık kullanılan Zoom ve Microsoft Teams toplantı davetleri, siber saldırganların yeni tuzağına dönüştü. 900’den fazla kuruluşu hedef alan oltalama (phishing) kampanyasında saldırganlar, ConnectWise ScreenConnect adlı uzaktan erişim aracını kullanarak sistemlere sızmayı başardı.

Görünüşte Zoom ya da Microsoft Teams’ten gelmiş gibi duran sahte davetlerde kullanıcılardan bir yazılım indirmeleri isteniyor. İndirilen program aslında meşru bir IT yönetim çözümü olsa da kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilerek hedef bilgisayarlara tam erişim sağlanıyor.

Uzmanlara göre bu saldırılar, sosyal mühendislik teknikleriyle daha da ikna edici hale getiriliyor. Ele geçirilmiş e-posta hesapları, yapay zeka destekli oltalama sayfaları ve dosya paylaşım platformları saldırıların inandırıcılığını artırıyor.

Kullanıcıların bu tür davetleri çoğu zaman “normal bir IT işlemi” gibi görüp indirme işlemini tamamladığı, böylece hacker’lara sistem üzerinde kontrol imkânı tanıdığı belirtiliyor.