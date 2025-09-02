Zoom ve Teams kullanıcılarına büyük tuzak: Bu yöntemle bilgisayarlara sızıyorlar

Zoom ve Microsoft Teams kullanıcıları, sahte toplantı davetleri üzerinden yayılan oltalama saldırılarıyla hedef alındı. 900’den fazla kurumun etkilendiği kampanyada hacker’lar, meşru görünen yazılımlarla sistemlere sızıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Zoom ve Teams kullanıcılarına büyük tuzak: Bu yöntemle bilgisayarlara sızıyorlar
Yayınlanma: Güncellenme:

İş hayatında sık kullanılan Zoom ve Microsoft Teams toplantı davetleri, siber saldırganların yeni tuzağına dönüştü. 900’den fazla kuruluşu hedef alan oltalama (phishing) kampanyasında saldırganlar, ConnectWise ScreenConnect adlı uzaktan erişim aracını kullanarak sistemlere sızmayı başardı.

Görünüşte Zoom ya da Microsoft Teams’ten gelmiş gibi duran sahte davetlerde kullanıcılardan bir yazılım indirmeleri isteniyor. İndirilen program aslında meşru bir IT yönetim çözümü olsa da kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilerek hedef bilgisayarlara tam erişim sağlanıyor.

Uzmanlara göre bu saldırılar, sosyal mühendislik teknikleriyle daha da ikna edici hale getiriliyor. Ele geçirilmiş e-posta hesapları, yapay zeka destekli oltalama sayfaları ve dosya paylaşım platformları saldırıların inandırıcılığını artırıyor.

Kullanıcıların bu tür davetleri çoğu zaman “normal bir IT işlemi” gibi görüp indirme işlemini tamamladığı, böylece hacker’lara sistem üzerinde kontrol imkânı tanıdığı belirtiliyor.

Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralıPakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralıDünya
Yemen'deki Husiler açıkladı: İsrail Genelkurmay binası ve havalimanı başarıyla vurulduYemen'deki Husiler açıkladı: İsrail Genelkurmay binası ve havalimanı başarıyla vurulduDünya
Boya fabrikasında facia: Kazana giren işçi kimyasaldan zehirlenerek öldüBoya fabrikasında facia: Kazana giren işçi kimyasaldan zehirlenerek öldüYurt
Zoom siber saldırı
Günün Manşetleri
Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası konuştu: “Bu kararı kabul etmiyorum”
MYK gündeminde neler vardı?
"Suriye ve Türkiye kardeşliği, birlikteliği emperyal iddiaları olan ülkelere de bir ders olur''
İhaleler, İBB baskısı ve mobbing mahkemede ortaya saçıldı
Eski CHP Genel Başkanı, Bahçeli ile görüştü
İstanbul kongresi iptal edildi
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
İsrail saldırılarında can kaybı katlandı
Türkiye için alarm zilleri çalıyor
30 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi geri geldi!
Çok Okunanlar
Ankara Valiliği'nden yangın açıklaması Ankara Valiliği'nden yangın açıklaması
PFDK’dan şok cezalar PFDK’dan şok cezalar
İstanbul’da elektrik kesintisi İstanbul’da elektrik kesintisi
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak! Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!