Yemen'deki Husiler açıkladı: İsrail Genelkurmay binası ve havalimanı başarıyla vuruldu

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’deki bazı hedeflere ve Kızıldeniz’deki bir ticari gemiye yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada saldırılara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“4 ayrı insansız hava aracıyla (İHA) Tel Aviv'deki İsrail Genelkurmay binası, kuzeydeki Hadera Elektrik Santrali, Ben Gurion Havalimanı ve Aşdod Limanı başarıyla vuruldu.”



Seri ayrıca Kızıldeniz’in kuzeyinde seyreden “MSC Aby” adlı geminin de iki İHA ve bir seyir füzesiyle hedef alındığını belirtti. Husiler, geminin “işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği” gerekçesiyle doğrudan vurulduğunu aktardı.

Açıklamada, saldırıların Gazze’deki Filistinlilere destek amacıyla düzenlendiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bu saldırılar, İsrail’in Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki deniz taşımacılığına yönelik yasağımızın devam ettiğini teyit etmektedir.”



Öte yandan İsrail ordusu, gün içinde yaptığı açıklamada Yemen’den havalanan bir İHA’nın İsrail hava sahasına girmeden önce düşürüldüğünü bildirdi.