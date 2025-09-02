CHP'de yönetim krizi: Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası konuştu: “Bu kararı kabul etmiyorum”

CHP lideri Özgür Özel’in “Gürsel Tekin’i partiden ihraç ettik” açıklamasının ardından Tekin, karar için “Bu kararı kabul etmiyorum” dedi; “Bana sormadan, ifademi almadan, savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin’e yönelik ihraç kararı alındığını duyurdu.

Gürsel Tekin, karar sonrası gazeteci Murat Kelkitlioğluna değerlendirmede bulundu.

“Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz.”

AK PARTİ'DEN BETER DURUMDASINIZ

“AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz.”

