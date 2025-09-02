Özgür Özel açıkladı: Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yarın Ferdi Zeyrek'in kızını saat 11'de okuluna kaydettirip mücadeleye devam edeceğiz. Yarın Zeytinburnu'nda miting planlanmıştı. Bu haksızlığa tepki gösterenleri Zeytinburnu'na davet ediyoruz. İBB'ye kayyım atama girişiminin sembolik mekanıydı Saraçhane. Ama burada il başkanlığı seçimi iptal edilmeye çalışıldığı için bizim açımızdan 39 ilçe mücadele alanı. Mitingin yerini değiştirmiyoruz. Bu mitingi yapacağız. Mahkemenin kararı hukuken de siyaseten de yok hükmündedir. Tanımıyoruz. MYK karar aldı. İl Başkanımız görevinin başındadır. Partimizin kendi iç hukuki ile yaptığı mahalle delege seçimleri var. Süreç devam ediyor. Kayyımın yasal olarak parti üyesi olması gerekiyor. Karar alındığı an Gürsel Tekin'in üyeliği son buldu. Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik.”