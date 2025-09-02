13 yaşındaki çocuk site bahçesinde darbedildi: “Anneme küfretme” diye yalvardı

Adana’nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde site bahçesinde yaşanan şiddet olayı tepki çekti.

İddiaya göre, sitede arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B. tarafından kolundan ısırıldı. Bunun üzerine A.K. de arkadaşını itti. Olayı öğrenen M.B.’nin babası H.B. sinirlenerek site bahçesine indi.

H.B., çocuğun yaşını umursamadan A.K.’ye defalarca yumruk ve tekme attı. Ağır küfürler ederek küçük çocuğu darbetmeye devam eden H.B., güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırıda hakaretlerini de sürdürdü.

Darbedilen A.K., gözyaşları içinde “Anneme küfretme” diyerek yalvardı. Ancak H.B., “Nerede lan anan, ananı çağır buraya” sözleriyle tehditler savurmaya devam etti.

Site sakinlerinin büyük tepki gösterdiği olay sonrası, A.K. ve ailesinin şahıstan şikâyetçi olduğu öğrenildi.