13 yaşındaki çocuk site bahçesinde darbedildi: “Anneme küfretme” diye yalvardı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir şahıs, site bahçesinde 13 yaşındaki çocuğu darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda küçük çocuk, “Anneme küfretme” diye yalvardı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
13 yaşındaki çocuk site bahçesinde darbedildi: “Anneme küfretme” diye yalvardı
Yayınlanma: Güncellenme:

Adana’nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde site bahçesinde yaşanan şiddet olayı tepki çekti.

İddiaya göre, sitede arkadaşlarıyla oyun oynayan 13 yaşındaki A.K., arkadaşı M.B. tarafından kolundan ısırıldı. Bunun üzerine A.K. de arkadaşını itti. Olayı öğrenen M.B.’nin babası H.B. sinirlenerek site bahçesine indi.

H.B., çocuğun yaşını umursamadan A.K.’ye defalarca yumruk ve tekme attı. Ağır küfürler ederek küçük çocuğu darbetmeye devam eden H.B., güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırıda hakaretlerini de sürdürdü.

Darbedilen A.K., gözyaşları içinde “Anneme küfretme” diyerek yalvardı. Ancak H.B., “Nerede lan anan, ananı çağır buraya” sözleriyle tehditler savurmaya devam etti.

Site sakinlerinin büyük tepki gösterdiği olay sonrası, A.K. ve ailesinin şahıstan şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Kan donduran cinayet! Eşinin yanında vahşice bıçakladıKan donduran cinayet! Eşinin yanında vahşice bıçakladıYurt
Süper Lig’de disiplin gerginliği: 8 kulüp PFDK’ya sevk edildiSüper Lig’de disiplin gerginliği: 8 kulüp PFDK’ya sevk edildiSpor
500 bin TL karşılığında cinayet! Tutuklu sayısı 3'e yükseldi500 bin TL karşılığında cinayet! Tutuklu sayısı 3'e yükseldiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana site
Günün Manşetleri
MYK gündeminde neler vardı?
"Suriye ve Türkiye kardeşliği, birlikteliği emperyal iddiaları olan ülkelere de bir ders olur''
İhaleler, İBB baskısı ve mobbing mahkemede ortaya saçıldı
Eski CHP Genel Başkanı, Bahçeli ile görüştü
İstanbul kongresi iptal edildi
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
İsrail saldırılarında can kaybı katlandı
Türkiye için alarm zilleri çalıyor
30 yaş üstü öğrencilere ulaşım indirimi geri geldi!
ÖTV zammına rağmen otomotivde tarihi rekor
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış Meteoroloji’den son dakika uyarısı: 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış
Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak! Meteoroloji duyurdu: Bazı illerde sağanak etkili olurken diğer iller kavrulacak!
81 ilde sığınak seferberliği! Ayrıntılar açıklandı, çok şaşıracaksınız 81 ilde sığınak seferberliği! Ayrıntılar açıklandı, çok şaşıracaksınız
Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste Altın fiyatları rekor kırdı! Gram ve çeyrek altın 2 Eylül 2025 güncel liste
Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı! Süper Lig transferlerine rekor paralar yağdı!