Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, Belucistan Ulusal Partisi’nin kurucu lideri Sardar Attaullah Mengal’ın ölüm yıl dönümü için düzenlenen anma törenine bombalı saldırı gerçekleştirildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı. Saldırı, eyaletin Ketta kentinde Shahwani Stadyumu yakınında meydana geldi.

Terörle Mücadele Dairesi (CTD), saldırının intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Ekiplerin olay yerinde inceleme yaparak kanıt topladığı aktarıldı.

Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırıyı şiddetle kınadı ve “Teröristlerin kötü emellerinin her ne pahasına olursa olsun engelleneceğini” söyledi.

Öte yandan, Pakistan’da yalnızca haziran ayında 78 terör saldırısı düzenlenmiş, bu saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 189 kişi de yaralanmıştı.