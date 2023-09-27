Dövizde son durum... Yatırımcılar çekilmeli mi? 27 Eylül için güncel döviz alış ve satış fiyatları...

Döviz günlük hayatta ürünlerin fiyatlarını etkilemesinin yanı sıra yatırımcıların da özellikle takip ettiği bir başlık. Dövizdeki dalgalanmalar genel itibariyle hem birbirini hem de diğer ürünlerin fiyatlarını değiştiren bir etki yaratır. Bu nedenle döviz alış ve satış fiyatları her zaman merak konusudur.

Dövizdeki dalgalanmalar döviz almak isteyenler kafalarını karıştırabilir. Ancak düzenli takip edilmesi durumunda kafa karışıklığı da ortadan kalkacaktır. Döviz almak ve satmak isteyenler güncel döviz fiyatlarını takip etmelidirler. 27 Eylül 2023 için güncel dolar, euro ve sterlin alış ve satış fiyatları nasıl?

27 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,27

Dolar Satış: 27,31

Euro Alış: 28,79

Euro Satış: 28,87

Sterlin Alış: 33,00

Sterlin Satış: 33,24

27 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN SERBEST PİYASADAKİ FİYATLARI