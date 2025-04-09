ABD Türkiye’ye neden düşük vergi uyguluyor? İşte ticaretin perde arkası

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat 16,3 milyar dolar, ithalatı ise 16,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin ABD ekonomisindeki toplam payı yüzde 1’in altında. Uzmanlara göre, bu nedenle Washington Türkiye’ye yönelik ek vergi artışına gitmedi.

ABD'nin vergi tarifelerini genellikle ticaret açığına göre belirlediği biliniyor. Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret dengesi oldukça eşit; bu da Türkiye'nin düşük vergi diliminde yer almasının temel nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Türkiye’den ABD’ye giden malların kilogram başına katma değerinin düşük olduğunu belirtiyor.

"Biz zannediyoruz ki Trump bizi seviyor. Halbuki bir şey yok ki... Türkiye ile 16 milyar dolar alıyorsun, 16 milyar dolar satıyorsun."

ABD’ye yapılan ihracat, toplam ABD ithalatı içinde yüzde 1 bile etmiyor. Uzmanlara göre, ABD Türkiye’ye yüzde 50’lik bir vergi uygulasa bile ciddi bir gelir elde edemeyecek.

"Bizim ABD ekonomisindeki payımız yüzde 1’in altında."

ABD, Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Ancak Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracat, katma değeri düşük ürünlerden oluşuyor.

"Yüzde 1 bile değil ABD’nin toplam ithalatı içinde Türkiye’nin payı. Yüzde 50 uygulasa ne gelir elde eder?"

Topkurulu, düşük vergi diliminin Türkiye açısından büyük bir ekonomik fırsat yaratmadığını savunuyor.

"ABD, ihracat olanağını Türkiye’ye sağlamaz. 'Ben senden ne aldıysam sen de benden onu al' ki dış ticaret dengemi kurayım."