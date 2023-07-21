Cumhurbaşkanı Erdoğan AB şartını yineledi! İsrail gazında Türkiye'yi işaret etti

Türkiye'nin dış politikada izlediği yol haritasını anlattı. Yeniden gündeme gelen Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili talebi tekrarladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada İsveç'in NATO'ya girmesi için gereken şartları da sıraladı.

- İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme Meclis'e sevk edildiğinde, süreç TBMM çalışma takvimine göre şekil alacak. Görüşmelerimizde, İsveç tarafının verdiği sözlerin, garantilerin takipçisi olacağız. İsveç'in atacağı adımlara göre de biz harekete geçeriz.

Cumhurbaşkanı Türkiye'nin üyeliğinin AB'ye canlılık ve güç katacağını savundu.

- NATO'un en güçlü ikinci ordusuna sahip, NATO'nun adeta lokomotifi Türkiye'nin, Avrupa Birliği üyeliği de birliğe canlılık ve güç katacaktır. İsveç'in, ülkemizin üzerinde hassasiyetle durduğu, terör örgütleriyle mücadele ve teröristlerin iadeleri konusunda somut adım atması, kendi lehine olacaktır. Verilen sözlerin, garantilerin yerine getirilmesini bekliyoruz.

28 Temmuz Cuma günü İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye'ye geleceği bilgisini de paylaştı Erdoğan. Hangi başlıkların masada olacağını açıkladı. İsrail doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması noktasında da bilgi verdi.

- Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerimizden doğal gazın Avrupa’ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye’den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa’ya bu işin naklinde belli bir oran imkanımız olacak. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile ilişkilerin daha fazla gelişeceğine yönelik de mesaj verdi.

- Bu Körfez ziyaretimde liderlerle yaptığımız özel görüşmede gördüm ki Mısır konusunda attığımız adım onları ciddi manada memnun etmiş. Hepsi de bize teşekkür etti. Yani Mısır ile büyükelçilerin atanmış olması, bizler için bölgede yeni bir gelişmenin olması durumudur. Bundan dolayı memnun olduklarını gördüm. Şimdi gerek bakan arkadaşlarımız gerek iş insanlarımız Mısır ile ilişkilerini geliştiriyorlar.

Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla ilgili de konuştu Erdoğan.

- Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum.

Erdoğan, Kıbrıs meselesinin çözümüne dair duruşun ve önerilerin tüm dünya ile paylaşıldığını belirtti.