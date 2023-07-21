Rusya koordinasyon merkezinden çekildi! Rusya'dan Tahıl Koridoru ile ilgili yeni adım

Tahıl koridoru girişimden çekilen Rusya, koridorun işleyişini yürüten İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden de personelini geri çekti. Açıklama güvenlik kaynaklarından geldi. Kaynaklar, Rus personelin Merkez’den ayrıldığı bilgisini verdi.

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Tahıl Koridoru'nda süreci askıya alan Rusya'dan yeni adım geldi .

17 Temmuz'da sona eren sürecin ardından Rusya, koridorun işleyişini yürüten İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden de personelini geri çekti. Bilgi, güvenlik kaynaklarından geldi.

Kaynaklar, Rus personelin Merkez’den ayrıldığı bilgisini verdi. Tahıl koridoru rotası dışında başka bir alternatifin söz konusu olmadığını belirten güvenlik kaynakları, "Girişimin devamından yanayız" dedi.

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ABD'DEN SURİYE'YE SEVKİYAT

Geçen günlerde Suriye'de yaşanan hareketlilik de güvenlik kaynaklarına soruldu. Kaynaklar, Amerika'nın Suriye'ye yeni sevkiyatının Türkiye tarafından takip edildiği ancak şu ana kadar böyle bir tespitlerinin bulunmadığını belirtti.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin askeri faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren kaynaklar, "Türkiye'nin duruşu 1974'teki ile aynıdır. Bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelede bilançosu paylaşıldı.

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BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ RAKAM BELLİ OLDU

Bakanlık, yeni bedelli askerlik fiyatlarını da açıkladı. Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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