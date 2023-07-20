Erdoğan'dan 3 günde 3 ülkeye ziyaret! İşte Körfez gezisi bilançosu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan, 3 gün süren Körfez turunu tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'n Körfez turunda bakan ve bürokratların yanı sıra 200’den fazla iş insanı heyetler bazındaki görüşmelerde yer aldı. Çeşitli yatırım ve ticaret anlaşmaları yapıldı. 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalandı.

Suudi Arabistan ile savunma, yatırım, medya ve enerji alanlarında 5 yeni mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı Katar oldu. Burada Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasının 50. Yıl Dönümü dolayısıyla ortak bildiri imzalandı. Bildiride 2015'te kurulan Yüksek Stratejik Komite mekanizması ile çeşitli sektörlerde ve alanlarda ikili işbirliği düzeyini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 100 belgenin imzalandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunda son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

Muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği ziyarette, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varıldı.

Geçen haziran ayında Türkiye, Irak ve Körfez ülkeleri arasında Kalkınma Yolu Projesi ilan edilmişti. Proje kapsamında 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol alt yapısıyla Türkiye ile Körfez arasında yeni bir ulaştırma koridoru hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu bu proje ile birlikte değerlendirildiğinde hükümetin Körfez ülkeleriyle stratejik ilişkileri üst düzeye taşıyacak adımlar attığı görülüyor.