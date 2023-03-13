Çavuşoğlu: "FETÖ mensubu kalmadığını söylediler”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg’i Ankara’da ağırladı. 31 yıl sonra yapılan ziyaretin ardından iki mevkidaş anlaşma imzaladı, kamera karşısına geçti.



Çavuşoğlu, Moğolistan’ın FETÖ ile mücadelesi nedeniyle teşekkür etti. Ülkede FETÖ’cü kalmadığını söyledi:

- Ülkelerinde FETÖ mensubu kişilerin kalmadığını da kendileri söylediler. Bir ara iş birliğimiz oldu, bu iş birliğinden dolayı başkalarının da etkisi ile anlaşmazlıklar oldu ama bu terör örgütü herkes için tehdittir, dost Moğolistan için de tehdittir. FETÖ'ye karşı her zaman dikkat etmeleri konusunda dostane uyarlılarımızı da yaptık

Moğolistan Dışişleri Bakanı ve Çavuşoğlu ikili ilişkilerde iş birliği vurgusu da yaptı:

- Türk Hava Yolları haftada 3 olan uçuş sayısını 4'e çıkartacak ama gerek olursa sayıyı 7'ye yükseltecek. Savuma sanayide iş birliğimizi geliştirme konusunda da adımlarımız, görüşmelerimiz var. Moğolistan'ın, Türkiye'nin aslında çok başarılı olduğu Kamu Özel Ortaklığı Modelinden istifade etmek istediklerini söylediler.