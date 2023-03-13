Pakistan'dan deprem bölgesine 1200 çadır daha ulaştı

Pakistan, Türkiye’de depremden etkilenen bölgelere yardımını sürdürüyor. Bin 200 çadırın bulunduğu uçak Adana’ya indi. Pakistan’ın göndereceği çadırlar, önümüzdeki haftalarda 50 bine ulaşmış olacak.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye uluslar arası yardımlar sürüyor.

İlk andan itibaren Türkiye’ye destek olan Pakistan, bin 200 çadır daha gönderdi. Pakistan Başbakanı’nın Özel Danışmanı Khawaja Ahmed Hasaan (Kıvaja Ahmed Hasan)’ın da bulunduğu 90 tonluk insani yardım malzemesinin yer aldığı ikinci yardım uçağı, Adana’ya indi.

Pakistan Başbakanı'nın Özel Danışmanı Hasaan, Pakistan ve Türkiye'nin “iki kalp, tek ruh” gibi olduğunu belirtti. “Pakistan halkı, Türk kardeşleriyle aynı acıyı ve ıstırabı hissediyor ve onlar tamamen iyileşene kavuşana kadar da her türlü desteği vermeye kararlıdır” dedi.

Pakistan, şimdiye kadar 3 uçakla 2 bin 400 çadır gönderdi. Pakistan’ın göndereceği çadır sayısının toplam 50 bine ulaşması bekleniyor. Çadırların 2 hafta içerisinde deprem bölgelerine gönderilmesi planlanıyor.

# pakistan # çadır

Benzer Videolar

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya tavrı ne? Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya tavrı ne?
NATO 4 bin kişilik çadır daha gönderecek NATO 4 bin kişilik çadır daha gönderecek
"Yeniden inşa süreçlerinde AB ile işbirliğini sürdüreceğiz” "Yeniden inşa süreçlerinde AB ile işbirliğini sürdüreceğiz”
NATO'nun teyakkuz tatbikatında bir ilk NATO'nun teyakkuz tatbikatında bir ilk
İki ülke arasındaki iş birliği İki ülke arasındaki iş birliği
İran o toplantıya katılacak mı? İran o toplantıya katılacak mı?
Dünya basını Altılı Masa adaylığını nasıl gördü? Dünya basını Altılı Masa adaylığını nasıl gördü?
Türkiye 9 Mart'ta yeniden masaya oturacak Türkiye 9 Mart'ta yeniden masaya oturacak
Dendias Bartholomeos görüşmesinde "ekümenik" detayı Dendias Bartholomeos görüşmesinde "ekümenik" detayı
Yunan bakandan tepki çeken İstanbul mesajı Yunan bakandan tepki çeken İstanbul mesajı
"Türk toplumu Rusya’ya daha çok güveniyor" "Türk toplumu Rusya’ya daha çok güveniyor"
ABD, PKK/PYD ve FETÖ'ye sahip çıktı ABD, PKK/PYD ve FETÖ'ye sahip çıktı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (13 MART 2023)
3 13 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
4 Trabzon'da örtü yangını
5 HDP'li Temelli PKK etkinliğinde