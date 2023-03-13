Pakistan'dan deprem bölgesine 1200 çadır daha ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye uluslar arası yardımlar sürüyor.



İlk andan itibaren Türkiye’ye destek olan Pakistan, bin 200 çadır daha gönderdi. Pakistan Başbakanı’nın Özel Danışmanı Khawaja Ahmed Hasaan (Kıvaja Ahmed Hasan)’ın da bulunduğu 90 tonluk insani yardım malzemesinin yer aldığı ikinci yardım uçağı, Adana’ya indi.



Pakistan Başbakanı'nın Özel Danışmanı Hasaan, Pakistan ve Türkiye'nin “iki kalp, tek ruh” gibi olduğunu belirtti. “Pakistan halkı, Türk kardeşleriyle aynı acıyı ve ıstırabı hissediyor ve onlar tamamen iyileşene kavuşana kadar da her türlü desteği vermeye kararlıdır” dedi.



Pakistan, şimdiye kadar 3 uçakla 2 bin 400 çadır gönderdi. Pakistan’ın göndereceği çadır sayısının toplam 50 bine ulaşması bekleniyor. Çadırların 2 hafta içerisinde deprem bölgelerine gönderilmesi planlanıyor.