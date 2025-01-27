Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik

Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko yüzde 87,6 oy oranı ile kazandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Belarus seçimlerini kazanan Lukaşenko'ya tebrik mesajı yolladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Lukaşenko yüzde 87,6 ile seçimin galibi oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Belarus seçimlerini kazanan Lukeşenko'ya tebrik mesajı yolladı. Perinçek, "Vatan Partisi, Türkiye’de sağlam ve kararlı dostunuzdur.Sizlere ve Belarus halkına yürekten yoldaşlık ve dayanışma duygularıyla saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı. Perinçek'in mesajı şu şekilde:

Sayın Başkan,

Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak tekrar seçilmeniz dolayısıyla Zatıâlinizi ve kardeş Belarus halkını candan duygularla kutluyoruz.

Yeni bir dünya kuruluyor. ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi hezimetler yaşayarak çöküş dönemine girmiştir. Rusya’nın, Çin’in, İran’ın, Hindistan’ın ve pek çok ülkenin liderlik ettiği Asya’dan yepyeni bir uygarlık doğmaktadır.

Belarus da Avrupa’daki Asyalı olarak yeni kurulan uygarlığın öncü ülkeleri arasındadır. Bunun da ötesinde Belarus ve Türkiye olarak ülkelerimiz, tek kutuplu hegemonyacı düzene karşı Ukrayna ve Karadeniz’den başlayarak Suriye ve Irak’ın kuzeyine, oradan da Umman Denizi’ne kadar Asya’nın batı kanadını koruyan ön cephe ülkeleri arasındadır.

Asyalılar olarak hegemonyacılığa karşı mücadelemizde tarih boyunca kahramanlığını bildiğimiz Belarus’la cephe arkadaşı olmak en büyük güvencelerden birisidir.

Sizin liderliğinizde Belarus Devleti ve halkının ABD hegemonyacılığına karşı mücadelesine kararlılıkla devam edeceğine inanıyoruz.

Sayın Başkan,

Türkiye-Belarus ilişkileri siyasette, güvenlikte, ekonomide, bilim ve kültürde fırsatlar barındırmaktadır. İki ülke arasındaki her türlü ilişkinin geliştirilmesine Vatan Partisi olarak katkı sunmaya hazırız.

Vatan Partisi, Türkiye’de sağlam ve kararlı dostunuzdur.

Sizlere ve Belarus halkına yürekten yoldaşlık ve dayanışma duygularıyla saygılarımı sunarım.

Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı

Kolombiya Devlet Başkanı Petro'dan ABD'ye tarihi mektup! İşte Latin Amerika'da büyük yankı uyandıracak o mektupKolombiya Devlet Başkanı Petro'dan ABD'ye tarihi mektup! İşte Latin Amerika'da büyük yankı uyandıracak o mektupDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

belarus Doğu Perinçek Aleksandr Lukaşenko
Günün Manşetleri
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!
MİT ve USOM’dan dev siber operasyon
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kolombiya liderinden Trump'a tarihi mektup!
"Demirtaş ve Özdağ'a sevgi, saygılarımı yolluyorum"
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
İşte güncel altın fiyatları
Kartalkaya yangın faciası soruşturması büyüyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan Suriye’ye kritik ziyaret
Çok Okunanlar
Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı
Gece yarısı 5,1'lik deprem! Gece yarısı 5,1'lik deprem!