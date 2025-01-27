Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Lukaşenko yüzde 87,6 ile seçimin galibi oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Belarus seçimlerini kazanan Lukeşenko'ya tebrik mesajı yolladı. Perinçek, "Vatan Partisi, Türkiye’de sağlam ve kararlı dostunuzdur.Sizlere ve Belarus halkına yürekten yoldaşlık ve dayanışma duygularıyla saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı. Perinçek'in mesajı şu şekilde:

Sayın Başkan,

Belarus Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak tekrar seçilmeniz dolayısıyla Zatıâlinizi ve kardeş Belarus halkını candan duygularla kutluyoruz.

Yeni bir dünya kuruluyor. ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi hezimetler yaşayarak çöküş dönemine girmiştir. Rusya’nın, Çin’in, İran’ın, Hindistan’ın ve pek çok ülkenin liderlik ettiği Asya’dan yepyeni bir uygarlık doğmaktadır.

Belarus da Avrupa’daki Asyalı olarak yeni kurulan uygarlığın öncü ülkeleri arasındadır. Bunun da ötesinde Belarus ve Türkiye olarak ülkelerimiz, tek kutuplu hegemonyacı düzene karşı Ukrayna ve Karadeniz’den başlayarak Suriye ve Irak’ın kuzeyine, oradan da Umman Denizi’ne kadar Asya’nın batı kanadını koruyan ön cephe ülkeleri arasındadır.

Asyalılar olarak hegemonyacılığa karşı mücadelemizde tarih boyunca kahramanlığını bildiğimiz Belarus’la cephe arkadaşı olmak en büyük güvencelerden birisidir.

Sizin liderliğinizde Belarus Devleti ve halkının ABD hegemonyacılığına karşı mücadelesine kararlılıkla devam edeceğine inanıyoruz.

Sayın Başkan,

Türkiye-Belarus ilişkileri siyasette, güvenlikte, ekonomide, bilim ve kültürde fırsatlar barındırmaktadır. İki ülke arasındaki her türlü ilişkinin geliştirilmesine Vatan Partisi olarak katkı sunmaya hazırız.

Vatan Partisi, Türkiye’de sağlam ve kararlı dostunuzdur.

Sizlere ve Belarus halkına yürekten yoldaşlık ve dayanışma duygularıyla saygılarımı sunarım.

Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı