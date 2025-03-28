Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Gündemde hangi konular vardı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin bölgesel sorunların çözümünde kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için yürütülen süreci yakından takip ettiklerini belirterek, Türkiye’nin barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya ve sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Erdoğan Karadeniz’de ticari seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik iyi niyetli adımların barış sürecine katkı sunacağını söyledi. Türkiye’nin, Karadeniz’in bir çatışma alanına dönüşmemesi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Suriye konusundaki iş birliğine önem verdiğini belirtti. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak kalıcı istikrarın sağlanması için Türkiye ve Rusya’nın birlikte çalışmasının kritik olduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra, Erdoğan etnik ve mezhepsel ayrımcılığı körükleyen girişimlere karşı iş birliği içinde olunması gerektiğini dile getirdi. Suriye’ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve bölgenin terör örgütlerinden arındırılması konularında Rusya ile ortak hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Son olarak, Suriye’nin doğal kaynaklarının ülke yönetimine bırakılmasının önemine değinen Erdoğan, sözde 'Suriye Demokratik Güçleri’nin merkezi yönetim bünyesine entegre edilmesini desteklediklerini belirtti. Suriye’nin terör örgütleri için güvenli bir alan olmaktan çıkarılmasının, ülkenin istikrarı açısından kritik bir adım olacağını da sözlerine ekledi.