Gazze'de ateşkes başladı! İsrail ve Hamas ateşkese yaklaşımı... Ateşkesin aytınrıları neler?

Gazze'de İsrail ve Hamas arasında ateşkes başladı. Netanyahu hükümetinin ertelediği ateşkesin başlamasını Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Kıvanç Özdal değerlendirdi.

İSRAİL ATEŞKESİ 3 SAAT ERTELEYEREK SİVİLLERE SALDIRDI

Özdal, İsrail'in ateşkesi 3 saat erteleyerek bu süre zarfında Filistinli sivillere saldırı gerçekleştirdiğini aktardı. Şu ifadeleri kullandı;

"Dünya kamuoyu ateşkesin ilan edilmesini bekliyordu; ancak ne yazık ki İsrail, Hamas’ın esir listesini henüz vermediğini belirterek saldırılarına devam etti. Bu sabah üç saat boyunca oldukça hareketli anlar yaşandı. Üç saatin sonunda Hamas, “Biz listeyi verdik” açıklamasını yaptı. Sizin de az önce haberinizde belirttiğiniz gibi, bugün üç İsrailli kadın rehine serbest bırakılacak. Bunun ardından önce İsrail medyası, ardından uluslararası ajanslar ateşkesin başladığını bildirdi. Ancak İsrail devleti, Netanyahu hükümeti bu üç saati kullanarak sivillere saldırmaya ve katliam yapmaya devam etti. Bu üç saatlik süre zarfında ona yakın Filistinli hayatını kaybetti."

15 OCAK'TAN BU YANA 130'DAN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk kez 15 Ocak'ta ateşkesin ilan edilişinden bu yana 130'dan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Özdal, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü;

"Ateşkes, 15 Ocak Çarşamba günü ilan edilmişti. Ancak o günden bu yana İsrail, Gazze’de 130’dan fazla Filistinliyi öldürdü ve çok daha fazla sayıda Filistinliyi yaraladı. Bu noktaya dikkat çekmek istiyoruz. İsrail burada bir mesaj mı vermek istiyor? Zaten sürekli dile getirdiğimiz gibi, Netanyahu hükümeti için Filistinlilerin canının bir önemi yok. Saldırılara devam edilmesinin sebeplerinden biri, İsrail içerisindeki ateşkese karşı olan gruplara yönelik bir mesaj olabilir. İsrail kamuoyunda ateşkese karşı çıkan çok sayıda grup bulunuyor. Netanyahu hükümeti, 'Bakın, biz saldırılarımıza devam ediyoruz' diyerek onlara bir mesaj verme çabasında olabilir."

FİLİSTİNLİLER SEVİNİRKEN İSRAİL SALDIRDI

Filistinlilerin ateşkes açıklanmasını kutlarken İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Kıvanç Özdal, Hamas'ın İsrail'i ateşkese zorladığını belirtti. Özdal şunları söyledi:

"Ateşkese karşı olan İsrailli gruplar protesto gösterileri düzenleyerek saldırıların devamını talep etti. Netanyahu hükümeti içerisinde ise bazı bakanlar bu duruma karşı çıktı. Hatta bu sabah bir bakanın istifa ettiği bilgisi geldi. Dolayısıyla İsrail, ateşkes ilanından sonra da saldırılarını sürdürdü. 7 Ekim’in üzerinden 15 ay geçti ve bu süre zarfında binlerce Filistinliyi katleden İsrail, bu sabah da saldırılar gerçekleştirdi. Üzücü bir örnek olarak, Gazze’deki Filistinliler ateşkes ilan edileceğini düşünerek sevinç gösterileri düzenlerken, tam o sırada İsrail yeni bir saldırı düzenledi. Bu saldırılar, Gazze halkının sevinçlerini kursaklarında bıraktı ve sabah saatlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Ancak belirtmek gerekir ki Hamas, bu süreçte İsrail’i ateşkese zorlamayı başardı."

ATEŞKES MISIR VE KATAR ARABULUCULUĞUNDA GERÇEKLEŞTİ

Ateşkesin ayrıntılarını aktaran Özdal, Katar ve Mısır arabuluculuğuna dikkat çekti. Sözlerini şu ifadelerle sürdürdü;

"Bu müzakereler, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda gerçekleşti. Son günlerde özellikle televizyonlarda Trump’ın adı sıkça geçiriliyor. Ancak burada esas olarak Hamas’tan, kahraman ve cesur Filistinlilerden bahsetmemiz gerekiyor."

"15 ay boyunca İsrail’in, Amerika’nın desteklediği ve silahlandırdığı saldırılarına karşı direndiler. Hamas savaştı ve Filistin halkı bu ateşkesi savaşarak kazandı. Bunun altını çizmekte fayda var. Sizin de sorduğunuz gibi, uluslararası aktörlerin baskısı deniyor ama Türkiye’deki televizyon kanallarında Trump’ın adı zikrediliyor; “Trump geldi, ateşkes oldu” deniyor. Hayır, Trump geldiğinde ateşkes olmadı. Filistinliler direndi, kahramanca İsrail saldırılarına karşı durdular. Hamas ve Kassam Tugayları savaşmayı sürdürdü. İsrail, Gazze’de sonuç alamadı ve ateşkese mecbur kaldı."

ATEŞKES HAMAS'IN ZAFERİDİR

İsrail'in Lübnan'da yaşadığı yenilgiyi hatırlatan Kıvanç Özdal, Gazze'de de kaybettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu durumu daha önce Lübnan’da da görmüştük. 7 Ekim’den itibaren İsrail Gazze’ye saldırdı ama 15 ayın sonunda elde var sıfır. Ne askeri hedeflerine ulaşabildi ne de siyasi hedeflerine. Kassam Tugaylarını bitiremedi, zayıflatamadı. Aynı durum Lübnan’da da yaşandı. İsrail orada da terör saldırılarını sürdürdü; sivil binaların bombalanması, sivil Lübnanlıların öldürülmesi gibi eylemler yaptı. Ancak yine bir sonuç alamadı. Hizbullah geri adım atmadı ve İsrail, Hizbullah’la da ateşkese mecbur kaldı."

"Şimdi aynı sürecin Gazze’de yaşandığını görüyoruz. Bu ateşkes ve esir takası anlaşması, Hamas’ın zaferidir."

ATEŞKESİN AYRINTILARI

Ateşkesin ayrıntılarını aktaran Özdal, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes anlaşmasının detaylarına geçecek olursak, bu süreç tek bir aşamadan oluşmuyor; üç aşamalı bir plan uygulanacak. İlk aşamada, 42 gün içinde İsrail’in 33 esiri serbest bırakması öngörülüyor. Esir isimlerinin listesi bir gün öncesinden açıklanacak. İsrail, bu sabah isim listesinin açıklanmamasını bahane ederek itiraz etmişti; ancak daha sonra Hamas listeyi açıkladı. Tekrar etmek gerekirse, bugün üç İsrailli kadın esirin serbest bırakılması planlanıyor. Bu süreç 42 gün boyunca her gün tekrarlanacak. Ayrıca birinci aşamada, Gazze Şeridi’ne kapsamlı insani yardımların ulaşması ve yerlerinden edilmiş Filistinlilerin bölgelerine geri dönmeleri sağlanacak."

"Bu aşama başladı ve ajanslardan görüntüler gelmeye devam ediyor. Filistinlilerin daha önce yaşadıkları bölgelere giderek durumlarını görmek istediklerini gösteren sahneler var. Ancak dikkat çekici bir durum var: Filistinlilerin evlerine değil, “bölgelerine” geri dönebileceği belirtiliyor. Bunun sebebi, İsrail saldırıları sonucu Gazze’de büyük bir yıkım olması. Yerlerinden edilen Filistinliler geri döndüklerinde evlerini bulamayacaklar."

"Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 16. gününde, diğer İsrailli esirlerle ilgili müzakereler başlayacak. Bu noktada, Hamas ile İsrail arasında ikinci bir esir takası müzakere edilecek. Dün İsrail’de esir yakınları gösteri düzenledi ve Netanyahu hükümetinden hemen müzakerelere başlanmasını talep etti. Ancak hükümet bu konuda çekingen davranıyor ve daha kapsamlı müzakereleri sonraki aşamalara bırakıyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasından sonra Hamas, İsrail ve arabulucu ülkeler tarafından müzakere edilecek."

"İsrail’de dün başlayan gösteriler bugün de sürmesi bekleniyor. Esir yakınları ve ateşkesin gerçekleşmesini isteyen İsrail halkı, Netanyahu hükümetine baskı yaparak daha hızlı ve kapsamlı adımlar atılmasını talep ediyor. İlk aşamada 42 gün içinde 33 İsrail esirinin serbest bırakılması planlanıyor. İsrail halkı ise hükümetten daha fazla çaba göstermesini bekliyor."

HAMAS BU SÜRECİ ASKERİ BAŞARI OLARAK YORUMLUYOR

Kıvanç Özdal, ateşkesin Hamas cephesinde nasıl karşılandığını da şu sözlerle aktardı:

"Hamas, bu süreci bir askeri başarı olarak yorumluyor ve ateşkesin her şeyin sonu olmadığını vurguluyor. Yapılan açıklamalarda, İsrailli liderler ve askerlerin savaş suçu işledikleri ve insanlığa karşı suçlardan dolayı kesinlikle takip edilip yargılanacakları ifade ediliyor. Filistin direnişinin geri adım atmadığı ve Netanyahu başta olmak üzere Gazze’de katliam yapan İsraillilerin hesap vereceği belirtiliyor. Hamas, İsrail’in herhangi bir başarı elde edemediğini, tek başarılarının işledikleri savaş ve insanlık suçları olduğunu kaydediyor."

"Şu anda Filistin direnişinin ateşkesle birlikte odaklandığı nokta, Filistinlilerin yaralarının sarılması. Gazze Şeridi, aylar süren bir savaşın ardından büyük bir yıkımla karşı karşıya. Öncelik, insani yardımların bölgeye ulaştırılması. İsrail, daha önce yardımları engelliyordu; ancak ateşkes anlaşmasının birinci aşamasında bu yardımların kapsamlı bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor. Bugün akşam saatlerinde İsrailli esirlerin serbest bırakılması beklenirken, Gazze’ye gönderilecek insani yardımlarla ilgili gelişmeler de merakla takip ediliyor."

ATEŞKESİN SONA ERMESİ RİSKİ MEVCUT

Özdal, ateşkesin geleceğine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesin sona erme riski elbette mevcut. İsrail’in tutumu, bu riskin ana nedeni olarak görülüyor. Bu sabah İsrail, ateşkesi üç saat erteleyerek bu süreçte Filistin’de sivilleri öldürdü. Ayrıca, her gün yayınlanacak esir listeleri konusunda tarafların uzlaşamaması durumunda da İsrail’in ateşkesi bozmaya çalışabileceği belirtiliyor. İsrail içerisinde, ateşkes yapılmasına tamamen karşı çıkan ve Gazze’de yıkıma devam edilmesini isteyen bir grup bulunuyor. Bu grupların düzenlediği gösteriler de durumun hassasiyetini artırıyor."

"Elbette, çok haklısınız. Kudüs’ün statüsü gibi kilit konular var; ancak bu meseleler, ateşkesin devamında nasıl ele alınacağıyla ilgili. Taraflar arasında bu konuda bir uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı şu an ateşkesin bir parçası değil. Mevcut anlaşma, yalnızca ateşkes ve esir takasıyla sınırlı. Yine de bu anlaşma, Filistinliler açısından oldukça önemli. Çünkü 15 aydır İsrail’in saldırıları ve Amerika Birleşik Devletleri’nin sağladığı bombalar altında direnen, binlerce şehit veren bir Gazze Şeridi’nden bahsediyoruz."

"Dolayısıyla şu anda esas mesele, ateşkesin sürmesi ve Gazze’deki Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması. Kudüs ve diğer konularda İsrail ile Filistin direnişi arasında bir uzlaşma sağlanması ise pek kolay görünmüyor. Bunun nedeni, uluslararası kamuoyu ve Filistin direnişinin iki devletli bir çözüm istemesi ve İsrail’in 1967 sınırlarına geri dönmesini talep etmesi. Ancak İsrail buna hiçbir şekilde yanaşmıyor."