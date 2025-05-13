Gazze'de ilk esir bırakıldı: ABD ve HAMAS doğrudan görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esirin serbest bırakılmasının arkasında “askeri baskının” etkili olduğunu savundu.

Öte yandan, İsrail'de güvenlik kurumlarında görev almış eski üst düzey yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması yönünde adım atmasını istedi.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un haberine göre, aralarında eski general, büyükelçi ve istihbarat yetkililerinin bulunduğu, 550’den fazla ismi bir araya getiren “İsrail Güvenliği İçin Liderler” hareketi, Trump’a bir mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Bölgeye yapacağınız ziyareti, tüm esirlerimizi geri getirme, savaşı sona erdirme ve masumların ölmesine dur deme fırsatı olarak değerlendirmenizi istiyoruz.”