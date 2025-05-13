Gazze'de ilk esir bırakıldı: ABD ve HAMAS doğrudan görüştü

Hamas ile ABD'li yetkililer arasında yürütülen doğrudan görüşmelerin ardından, Gazze'de esir tutulan İsrail-ABD çifte vatandaşı asker Edan Alexander serbest bırakıldı. Alexander, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim edildi.

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Gazze'de ilk esir bırakıldı: ABD ve HAMAS doğrudan görüştü
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esirin serbest bırakılmasının arkasında “askeri baskının” etkili olduğunu savundu.

Öte yandan, İsrail'de güvenlik kurumlarında görev almış eski üst düzey yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve savaşın sonlandırılması yönünde adım atmasını istedi.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’un haberine göre, aralarında eski general, büyükelçi ve istihbarat yetkililerinin bulunduğu, 550’den fazla ismi bir araya getiren “İsrail Güvenliği İçin Liderler” hareketi, Trump’a bir mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Bölgeye yapacağınız ziyareti, tüm esirlerimizi geri getirme, savaşı sona erdirme ve masumların ölmesine dur deme fırsatı olarak değerlendirmenizi istiyoruz.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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