Hakan Fidan Azerbaycan'da! İşte Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hakan Fidan'ı toplantının gerçekleştirileceği salonda karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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