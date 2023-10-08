Hakan Fidan'dan Yoğun Diplomasi Trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin gerilimin ardından 6 ülkenin dışişleri bakanıyla görüşme yaptı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de telefonda konuştu. Görüşmede, İsrail ve Filistin’de yaşanan gelişmeler ele alındı.