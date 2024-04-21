Irak ile ilişkilerde yeni dönem

İş birliği yapılması öngörülen güvenlik stratejilerinin, iki ülke ilişkilerini daha farklı bir zemine taşıması bekleniyor.

Dış politikada gündem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hafta başında Irak’a yapacağı ziyarete kilitlendi.



Bağdat’ta 12 yılın ardından yapılacak buluşma, iki ülke için de çok değerli... Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyareti, “iki ülke olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız” söyleriyle değerlendirmişti.



Türkiye açısından bakıldığında PKK’nın Irak topraklarındaki varlığı, Irak açısından bakıldığında PKK nedeniyle Türkiye’nin Irak topraklarındaki varlığı daha geniş kapsamlı bir anlaşmanın önündeki en önemli konular.



Ankara-Bağdat hattında uzun süredir, terörle mücadele başta olmak üzere iş birliği sağlanacak konular üzerinde görüşmeler yürütülüyor. 14 Mart’ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Bağdat’taydı. Güvenlik toplantısında masada, terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları vardı.



Irak, terör örgütü PKK'yı, “yasaklı örgüt” olarak tanıdı. Bu önemli adımın, PKK'nın Irak'taki hareket alanını azaltması olarak yorumlanıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK ile mücadele kapsamında Irak'la ortak bir harekât merkezi kurulacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın ziyareti sırasında, bu merkez için de gerekli kararların alınması bekleniyor.



Türkiye'nin terörle mücadelesinde Erbil'deki bölgesel yönetim de Türkiye'yle iş birliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da programına Erbil’i dahil etti.



Türkiye-Irak ilişkilerin stratejik boyuta ulaşmasının tek nedeni terörle mücadele değil... Saldırılar nedeniyle çalışamayan Musul ve Kerkük petrollerini Adana’nın Ceyhan-Yumurtalık hattına taşıyan iki petrol boru hattının yeniden işletmeye açılması gündemde. Ama bunun sağlanması için de güvenliğin sağlanması önkoşul sayılıyor.



Irak açısından Fırat ve Dicle suları önemli. Fırat, Suriye’den geçip Irak’a yöneliyor, Dicle ile birleşip Basra’dan denize dökülüyor. Kapsamlı bir anlaşma Türkiye-Irak arasında yeni bir su rejimine de kapı açabilir.



Türkiye ve Irak’ın yakınlaşması, stratejik siyasi ve ekonomik ilişkiler içine girmesi, Batı Asya denklemini, hatta daha geniş bir bölgedeki denklemi değiştirecek nitelikte yorumlanıyor.