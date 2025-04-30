İran Büyükelçiliğinde taziye defteri: “Bu acı, kardeşliği pekiştirsin”

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye’nin gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti. “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, İran halkına ilettiği taziye ve dayanışma mesajlarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dayanışmayı, bölgedeki Müslüman ve komşu ülkeler arasında daha fazla kaynaşma için bir fırsat olarak görüyoruz.” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. Tümgeneral Beyazıt Karataş ve beraberindeki heyet de taziye için İran Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Heyet adına konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Vekili E. Amiral Soner Polat Korkmazcan, “Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimizi sunmak üzere buradayız. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünya düzeninde İran ve Türkiye insanlık için birlikte çalışacaklardır. Cenabı Hakk’tan hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.