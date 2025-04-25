İran’dan Washington’a net mesaj: Ulusal Kanal’a özel açıklamalar

İzedi, İran’ın amacının hukuksuz yaptırımların kaldırılması olduğunu vurguladı. Ona göre, müzakerelerde ilerleme sağlansa da sağlanmasa da İran kendi politik rotasında ilerlemeye devam edecek.

“Artık açıkça görülüyor ki; İran’a yönelik siyasi baskılar, ekonomik yaptırımlar ve anlaşmaların iptali ABD’yi hedeflerine ulaştıramıyor. Bu baskılar İran halkı üzerinde sıkıntı yaratıyor ancak ABD’nin istediği sonucu doğurmuyor.”

İranlı ve ABD’li teknik heyetler aynı gün içerisinde görüşmelerde bulunacak. İzedi, İran’ın bu süreçte daha temkinli olacağını ifade etti:

“Bu kez İranlı yetkililer hem ödün verme hem de sürecin yönetimi konusunda aceleci davranmayacak.”

İzedi’ye göre İran’ın temel talebi, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı yaptırımlarına son vermesi. İran ise nükleer bomba istemediğini yıllardır dile getiriyor:

“ABD, İran’ın nükleer silah sahibi olmamasını istiyor. İran ise zaten böyle bir niyeti olmadığını defalarca belirtti. O halde mesele burada değil; mesele baskı politikalarında ısrar edilmesidir.”

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, “İran konusunda çok iyi ilerliyoruz, ciddi görüşmeler yürütüyoruz” dedi. Tahran’dan da benzer şekilde halkın hak ve çıkarlarının korunacağına dair açıklamalar geldi.

İzedi, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının da risk oluşturduğunu belirtti:

“ABD artık eskisi kadar güçlü değil. İran’a saldırmaları durumunda bunun ağır bir bedeli olur. İran, Afganistan ya da Irak değil. Geniş bir askeri kapasiteye ve caydırıcılığa sahiptir.”

İran’ın sadece diplomatik adımlar atmakla kalmadığını, aynı zamanda yaptırımların etkisini azaltacak alternatif stratejiler geliştirdiğini de vurgulayan İzedi, şunları söyledi:

“Amerikalılara bir şans daha veriliyor. Bakalım bu kez geçmişteki başarısızlıklarından ders çıkaracaklar mı? İran bir yandan müzakere yürütürken, diğer yandan komşu ülkelerle ticareti artırarak yaptırımların etkisini azaltmaya devam ediyor.”