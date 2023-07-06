İş dünyası Mısır'la normalleşmeden memnun: 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor

Türkiye Afrika kıtasındaki en büyük ticari ortağı Mısır ile ilişkilerini tekrar normale döndürdü.

2 ülke arasındaki normalleşmenin 5 milyar dolarlık ihracata, dolaylı olarak ise 15-20 milyar dolarlık yeni bir ticaret hacmine olanak sağlaması hedefleniyor.

İş dünyası gelişmeleri olumlu karşılarken enerjiden gıdaya kadar yatırımların karşılıklı olarak artacağı da tahmin ediyor.

Normalleşme kapsamında Mersin-İskenderiye arasında Ro-Ro seferlerinin de tekrar başlaması bekleniyor.

Özellikle Atina yönetiminde panik oluşturan Türkiye-Mısır arasındaki normalleşmeden Arap dünyası oldukça memnun. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, BAE Dışişleri Bakanlığından, Arap Birliği ve Arap Parlamentosu'ndan peş peşe destek mesajları geldi. 2 ülkenin diplomatik ilişkilerinin büyükelçi düzeyine yükseltmesini “olumlu bir adım” olarak nitelendirildi.