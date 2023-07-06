İş dünyası Mısır'la normalleşmeden memnun: 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor
Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme bölge açısından önemli olduğu gibi ekonomik iş birliği içindei kapılar açıyor. 2 ülke arasında 15-20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor. İş dünyası bu gelişmeyi olumlu karşıladı. Enerjiden gıdaya kadar yatırımların karşılıklı olarak artması bekleniyor.
Türkiye Afrika kıtasındaki en büyük ticari ortağı Mısır ile ilişkilerini tekrar normale döndürdü.
2 ülke arasındaki normalleşmenin 5 milyar dolarlık ihracata, dolaylı olarak ise 15-20 milyar dolarlık yeni bir ticaret hacmine olanak sağlaması hedefleniyor.
İş dünyası gelişmeleri olumlu karşılarken enerjiden gıdaya kadar yatırımların karşılıklı olarak artacağı da tahmin ediyor.
Normalleşme kapsamında Mersin-İskenderiye arasında Ro-Ro seferlerinin de tekrar başlaması bekleniyor.
Özellikle Atina yönetiminde panik oluşturan Türkiye-Mısır arasındaki normalleşmeden Arap dünyası oldukça memnun. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından, BAE Dışişleri Bakanlığından, Arap Birliği ve Arap Parlamentosu'ndan peş peşe destek mesajları geldi. 2 ülkenin diplomatik ilişkilerinin büyükelçi düzeyine yükseltmesini “olumlu bir adım” olarak nitelendirildi.