Hakan Fidan ve Aliyev bir arada!

Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

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Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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