Hakan Fidan ve Aliyev bir arada!
Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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