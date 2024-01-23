KKTC ile Mavi Vatan’da deniz trafiği anlaşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi ile Doğu Akdeniz'de etkinliğimizin artacağını belirtti. Uraloğlu "Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izleyebileceğiz” dedi.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi İmza Töreni, Ankara’da JW Marriott Otel'de yapıldı. Törene, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı. Törende iki ülke arasında proje için imzalar atıldı. Törende konuşan, Uraloğlu, KKTC ile Türkiye arasında gerçekleşen deniz yolu ticaretine değinerek şunları söyledi:

- 2022'de 1,9 milyon ton olan yük elleçleme miktarı 2023 sonu itibariyle yüzde 29 artışla 2,45 milyon tona yükselmiştir. Araç taşımacılığında 2022'de 68 bin 300 araç taşınmış iken 2023 yılında bu sayı yüzde 8 artarak 73 bin 800'e çıkmıştır. Bu artışların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine ve hem Kıbrıs Türk halkanın hem de anavatanımızın huzur ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya kararlılıkla devam edeceğimize canı gönülden inanıyorum.

'TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK SAĞLAYACAĞIZ'

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'nin faydalarına dikkat çeken Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

- Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi ile Doğu Akdeniz'de etkinliğimizi arttıracak, mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında tüm deniz trafiğini izleyebileceğiz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla geliştirilen projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek, bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız.

'2026'NIN İLK YARISINDA TAMAMLANACAK'

Uraloğlu, projenin 3 trafik gözetleme istasyonu ve 1 gemi trafik hizmetleri merkezinden oluşan çeşitli entegrasyonlardan oluşacağının altını çizerek şu bilgileri paylaştı: