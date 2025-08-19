Putin ve Trump 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptı! İşte detaylar

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Trump’ın yaklaşık 40 dakikalık telefon görüşmesinin "samimi ve oldukça yapıcı" geçtiğini açıkladı. İki lider, Rus-Ukrayna heyetleri arasında doğrudan görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Putin ve Trump 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptı! İşte detaylar
Yayınlanma: Güncellenme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen yaklaşık 40 dakikalık telefon görüşmesini Rusya Devlet Başkanı yardımcısı Yuri Uşakov açıkladı. Uşakov, görüşmenin “samimi ve oldukça yapıcı” olduğunu söyledi.

Uşakov’un verdiği bilgilere göre:

- Görüşme samimi ve oldukça yapıcıydı;

- Trump, Putin'e Zelenskiy ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle yeni tamamlanan görüşmeler hakkında bilgi verdi;

- İki lider, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti;

- Putin ve Trump, doğrudan Rus-Ukrayna görüşmelerinin seviyesini yükseltme fikrini tartıştı;

- Rusya ve ABD devlet başkanları, Ukrayna krizi ve diğer güncel konularda birbirleriyle yakın temas halinde olmaya devam etme konusunda anlaştı;

- Putin, Trump ile yaptığı görüşmede ABD başkanının Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini vurguladı;

- Rusya Devlet Başkanı, Trump'a Alaska'daki toplantının misafirperverliği ve iyi organizasyonu için teşekkür etti ve toplantı sırasında kaydedilen ilerlemeyi takdir etti.

Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indiTrafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indiYurt
Aydın’da seçimler yenilenecek mi? Özgür Özel’den sert sözlerAydın’da seçimler yenilenecek mi? Özgür Özel’den sert sözlerGündem
Adana’da facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldüAdana’da facia! Otomobil uçuruma yuvarlandı: Biri bebek 5 kişi öldüYurt
trump Putin telefon görüşmesi
Günün Manşetleri
İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı
24 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
İBB başkan danışmanı Duman’a gizli tanık iddiaları, para transferleri ve baz sinyalleri soruldu
“Bu rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!”
Maaş artış oranları belli oldu
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme
İBB soruşturmasında sıcak gelişme!
Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu
İsrail saldırılarında son 24 saatte 60 kişi öldü
Gazze Mahkemesi’nden BM’ye acil çağrı
Çok Okunanlar
Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi
İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı İnan Güney dahil 17 şüpheli tutuklandı
Galatasaray’dan sürpriz hamle! Galatasaray’dan sürpriz hamle!
Putin ve Trump 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptı! İşte detaylar Putin ve Trump 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptı! İşte detaylar
Galatasaray, Manuel Akanji için düğmeye bastı! Galatasaray, Manuel Akanji için düğmeye bastı!