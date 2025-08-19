Putin ve Trump 40 dakikalık telefon görüşmesi yaptı! İşte detaylar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen yaklaşık 40 dakikalık telefon görüşmesini Rusya Devlet Başkanı yardımcısı Yuri Uşakov açıkladı. Uşakov, görüşmenin “samimi ve oldukça yapıcı” olduğunu söyledi.



Uşakov’un verdiği bilgilere göre:

- Görüşme samimi ve oldukça yapıcıydı;



- Trump, Putin'e Zelenskiy ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle yeni tamamlanan görüşmeler hakkında bilgi verdi;

- İki lider, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti;

- Putin ve Trump, doğrudan Rus-Ukrayna görüşmelerinin seviyesini yükseltme fikrini tartıştı;

- Rusya ve ABD devlet başkanları, Ukrayna krizi ve diğer güncel konularda birbirleriyle yakın temas halinde olmaya devam etme konusunda anlaştı;

- Putin, Trump ile yaptığı görüşmede ABD başkanının Ukrayna çözümüne yönelik çabalarının önemini vurguladı;

- Rusya Devlet Başkanı, Trump'a Alaska'daki toplantının misafirperverliği ve iyi organizasyonu için teşekkür etti ve toplantı sırasında kaydedilen ilerlemeyi takdir etti.