Rusya'dan Türkiye'de doğal gaz merkezi açıklaması

Türkiye’de kurulacak Türk-Rus ortak doğal gaz merkezi için çalışmalar devam ediyor.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın doğal gaz merkezi projesi konusunda Türkiye ile iş birliğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.



Peskov, “Bunun fazlasıyla zor bir iş olduğu aşikar. Bu projede bazı teknik gecikmeler olacaktır. Türk ortaklarımızla bu alandaki çalışmalarımıza ve işbirliğimize devam edeceğiz." dedi.



Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Ukrayna krizine de değindi. ABD'nin Ukrayna’da çözüm sürecini frenlediğini vurgulayan Peskov, "Bunu Washington, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi de açık açık ve resmen söylüyor." İfadelerini kullandı.