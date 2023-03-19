Türk Devletleri Teşkilatı'ndan KKTC adımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ülkesinin, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak katılmalarının “tanınma yolunda bir adım” olarak değerlendirdi.

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Türk Devletleri Teşkilatı’nın 16 Mart’ta Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan Olağanüstü Zirvesi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gözlemci üye ülke olarak katıldı.

Zirveyi değerlendiren KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ülkesinin anayasal ismi ve bayrağıyla Türk Devletleri Teşkilatında yer almasının, “tanınma yolunda bir adım” olduğunu söyledi:

- Bu üyeliğimizi benimsemeyen, özellikle Rum tarafının destekçisi camianın, bu üyeliğimizi sonlandırmaya yönelik gayretlerinin giderek yoğunlaştığını da biliyoruz ama bunun olasılığı söz konusu değil. Bu üyelik gerçekleşmiştir, devam edecektir ve günü geldiğinde gözlemci üyelikten tam üyeliğe de geçiş olacaktır

Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin zirvede yer almasının ardından Rum basınında çıkan olumsuz haberlere de değindi:

- Bu bizim için şaşırtıcı değil ancak bu kadar üye ülke söz konusuyken dikkat ederseniz sadece Macaristan'dan izahat isteme söz konusu olmuş bunlar için. Önce şunu söylemek istiyorum; Rumlar bizim varlığımızdan rahatsız

Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği'nin Rum tarafını üyelik kriterlerine aykırı bir şekilde birliğe aldığını ve Rum tarafının da bu üyeliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı farklı şekillerde kullandığını aktardı.

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