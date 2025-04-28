The Economist: Avrupa'nın yeni umudu Türkiye

Dergi, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini çekmesinin ardından Avrupa’nın güvenlik endişeleri ve Türkiye’nin bu süreçteki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu. Analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın olası "kurtarıcısı" olarak nitelendirildi.

Haberde, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da değinildi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi parmaklıklar ardında, fakat Avrupa'nın daha büyük sorunları var" ifadesi kullanıldı. Avrupa'nın güvenlik, yeniden silahlanma ve Ukrayna konusunda Türkiye'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi.

Derginin kapak görselinde, Türk bayraklı bir tank üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan resmedilirken, ABD bayraklı bir aracın Avrupa’yı terk ettiği, AB bayraklı çanta taşıyan bir Avrupalının ise Türk tankına otostop çektiği görüldü.

Analizde ayrıca, Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin ve iç politikadaki insan hakları sorunlarının, Türkiye’nin tarafsızlığına gölge düşürdüğü vurgulandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin Avrupa’nın yaklaşımı ise "Arkadaşlar arasında biraz baskının ne önemi var?" sözleriyle aktarılırken, bu durumun savunma ve Ukrayna konusunda iş birliğini etkilemeyeceği, dolayısıyla göz ardı edilebileceği belirtildi.

Savunma sanayii alanında Türkiye’nin önemli bir ilerleme kaydettiği de analizin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.