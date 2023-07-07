Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönem! Sisi Türkiye'ye geliyor

Türkiye ve Mısır başta Doğu Akdeniz'de iş birliğini güçlendirmek için önemli adım atarak diplomatik ilişkilerde yeni dönemi başlattı.

2 ülke arasında karşılıklı büyükelçilerin atanmasından sonra Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 27 Temmuz'da Ankara’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Sisi'nin Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacak. Hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeleri ele alınacak.

Diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesinin yeni dönemde taraflar arasındaki ticari ilişkileri de olumlu etkilemesi hedefleniyor.

Öte yandan Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Umman başta olmak üzere Arap ülkeleri Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.