Yunan askerlerinden Türkiye aleyhine çirkin sloganlar

Yunanistan'da düzenlenen "bağımsızlık günü" törenlerinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Atina’daki resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı deniz piyadelerinin Türkiye aleyhine hakaret içeren sloganlar attığı görüntüler büyük tepki çekti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yunan askerlerinden Türkiye aleyhine çirkin sloganlar
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Askerlerin provokatif sloganları sosyal medyada hızla yayılırken, çok sayıda kullanıcı bu duruma sert tepki gösterdi. Görüntüler, iki ülke arasındaki diplomatik süreci zedeleyebilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

Tepkilerin ardından Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri "küçük düşürücü ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Yunan makamlarından resmi bir açıklama beklediği vurgulandı.

Diplomatik kaynaklar, bu tür eylemlerin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine zarar verme amacı taşıdığına dikkat çekerken, olayın resmi düzeyde takip edildiği bildirildi.

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