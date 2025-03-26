Yunan askerlerinden Türkiye aleyhine çirkin sloganlar

Askerlerin provokatif sloganları sosyal medyada hızla yayılırken, çok sayıda kullanıcı bu duruma sert tepki gösterdi. Görüntüler, iki ülke arasındaki diplomatik süreci zedeleyebilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

Tepkilerin ardından Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri "küçük düşürücü ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Yunan makamlarından resmi bir açıklama beklediği vurgulandı.

Diplomatik kaynaklar, bu tür eylemlerin Türkiye-Yunanistan ilişkilerine zarar verme amacı taşıdığına dikkat çekerken, olayın resmi düzeyde takip edildiği bildirildi.