Kabızlığı bir saatte bitiriyor! Aç karnına bir avuç alıç yerseniz...

Zayıflamayı engelleyen en büyük sorunlardan biri kabızlıktır. Kabızlık adeta bölgesel kilolara neden olur. Bunun yanı sıra metabolik çok ciddi bir hastalıktır. Peki doğal yolla kabızlığa ne iyi gelir? Aç karnına bir avuç alıç yerseniz...

Kabızlığı bir saatte bitiriyor! Aç karnına bir avuç alıç yerseniz...
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Kabızlık sindirim sorunlarının başında gelir. Bağırsaklardan başlayan ve makat sistemine kadar zarar veren kabızlık besinlerin iyi öğütülmemesi ve sindirim sisteminin işlevsel yavaşlığıyla ortaya çıkar. Kabız insanların çoğunda kilo problemleri de görülür. Doğada kabızlığı bitiren doğal besinler vardır. Bunlardan biri de alıç meyvesidir. Alıç meyvesi adeta bağırsaklara format atar. 

Alıç meyvesi kabızlığı engeller

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AÇ KARNINA BİR AVUÇ ALIÇ YERSENİZ...

Bağırsak florasını dengeler. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. 

Bağırsakların işlevselliğini artıran en etkili yöntem liftir. 

Alıç meyvesi kabızlığı engeller

Tam bir lif kaynağı olan alıç mideden başlar ve tüm sindirim sisteminin rahatlıkla çalışmasını destekler. 

Güçlü bir C vitamini olduğundan bağırsak sistemi çalışırken bağışıklık sisteminde de hastalıklara karşı kalkan görevi görür. 

Alıç meyvesi kabızlığı engeller

Yapılan araştırmalarda alıç meyvesinin kabızlık sorununu tarihe karıştırdığı tespit edilmiştir. Bu sayede özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir. 

Alıç meyvesi midedeki asit oranını dengeleyerek kana yağın karışmasını engelleyerek direk vitaminlerin geçmesini sağlar. 

Alıç meyvesi kabızlığı engeller

Kilo vermek isteyenler bir ay boyunca aç karnına bir avuç alıç meyvesi tüketmeli. Ardından öğlen güzel bir kahvaltı karbonhidratı az olmalı.

Böylece kısa sürede tüm fazla kilolarından kurtulmuş olur. 

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# alıç # kabızlık # diyet
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