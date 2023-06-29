Kabızlığı bir saatte bitiriyor! Aç karnına bir avuç alıç yerseniz...

Kabızlık sindirim sorunlarının başında gelir. Bağırsaklardan başlayan ve makat sistemine kadar zarar veren kabızlık besinlerin iyi öğütülmemesi ve sindirim sisteminin işlevsel yavaşlığıyla ortaya çıkar. Kabız insanların çoğunda kilo problemleri de görülür. Doğada kabızlığı bitiren doğal besinler vardır. Bunlardan biri de alıç meyvesidir. Alıç meyvesi adeta bağırsaklara format atar.

AÇ KARNINA BİR AVUÇ ALIÇ YERSENİZ...

Bağırsak florasını dengeler. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

Bağırsakların işlevselliğini artıran en etkili yöntem liftir.

Tam bir lif kaynağı olan alıç mideden başlar ve tüm sindirim sisteminin rahatlıkla çalışmasını destekler.

Güçlü bir C vitamini olduğundan bağırsak sistemi çalışırken bağışıklık sisteminde de hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

Yapılan araştırmalarda alıç meyvesinin kabızlık sorununu tarihe karıştırdığı tespit edilmiştir. Bu sayede özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir besindir.

Alıç meyvesi midedeki asit oranını dengeleyerek kana yağın karışmasını engelleyerek direk vitaminlerin geçmesini sağlar.

Kilo vermek isteyenler bir ay boyunca aç karnına bir avuç alıç meyvesi tüketmeli. Ardından öğlen güzel bir kahvaltı karbonhidratı az olmalı.

Böylece kısa sürede tüm fazla kilolarından kurtulmuş olur.