Makarna yiye yiye dal gibi incecik olun! Yağları cayır cayır yakan tarif

Normalde karbonhidrat bakımından zengin olarak sayılan makarna ile kilo verilebilir. İtalyanların keşfettiği bu makarna tarifiyle yağları cayır cayır yakılıyor. Bölgesel kilo vermek isteyenler için ideal olan makarna tarifi sayesinde vereceğiniz kilolar sonrası aç kalmayacaksınız. Diyette önemli olan egzersizdir. Gün içinde vücudun yarım saat hareket etmesi metabolizmayı hızlandırır. Öte yandan buna ek olarak bağırsakları hareketlendirmek için de makarna tarifiyle destek olabilirsiniz.

Dal gibi incecik olmak isteyenler için olan makarna tarifinde en kritik durum ise makarnanın tam buğday unundan yapılması lazım.

YAĞ YAKAN MAKARNA TARİFİ

Fesleğen ve nane makarna diyetinin ana maddesidir. Makarna yaparken kullanacağınız fesleğen ve nane bağırsakları motor gibi çalıştırır.

Bir tabak tam buğdaylı makarnayı kaynatın. Ardından başka bir tavada bir tutam taze fesleğen bir tutam nane ve bir diş sarımsak kavurun. İçerisinde bir tatlı kaşığı salça ilave edin. 2 yemek kaşığı kemik suyunu koyun. Karabiber ve kimyon ilave edin. Makarna suyunu döktükten sonra üzerine sosu dökün ve afiyetle tüketin.

Makarna diyetini haftada bir kez tüketin. Diğer günler yeşil sebze ağırlıklı tüketin. Gün içinde yeşil çay, yoğurt ve chia tohumundan bol bol tüketerek bağırsakları hareketlendirmeniz lazım.