ABD’de bir çocuğun doğum günü partisine silahlı saldırı düzenlendi: 4 ölü, 10 yaralı

ABD’nin California eyaletine bağlı Stockton şehrinde bir çocuğun doğum günü partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri, yerel saatle 18.00 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

San Joaquin County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Soruşturma devam ediyor ve bilgiler şu an için yetersiz. İlk göstergeler, olayın hedefli bir saldırı olabileceğini ortaya koyuyor; yetkililer tüm seçenekleri araştırıyor” ifadeleri kullanıldı.

Stockton Belediye Başkan Yardımcısı Jason Lee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Olayın tam olarak ne olduğunu anlamak için güvenlik yetkilileriyle iletişim halindeyim ve cevapları bulmak için uğraşacağım” dedi.

Yetkililer, saldırgan ya da saldırganlara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Soruşturma sürüyor.