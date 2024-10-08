ABD'de Milton Kasırgası alarmı

Birinin etkileri bitmeden diğeri başlıyor. Helene’nin ardından ABD’de bu kez de Milton Kasırgası bekleniyor. Florida eyaletinde alarma geçildi.

Ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın şiddet seviyesi kategori 5'e yükseltildi. Eyalet yetkilileri, can ve mal kaybını en azda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurdu.

Tahliye emri, Florida'nın en az 50 ilçesini kapsıyor. Eyalet sakinlerine, birkaç gün yetecek yiyecek, su, ilaç ve pillerden oluşan bir afet çantası hazırlamaları çağrısı yapıldı.

Ulusal Kasırga Merkezi de Milton'un çarşamba akşamı, "yaşamı tehdit eden" büyük bir kasırga olarak karaya ulaşacağını belirtti. Kasırganın bazı bölgelerde 3 metrenin üzerinde yıkım gücü yüksek dalgalara sebep olabileceği ifade edildi. Milton’un kayıtlara geçen en yıkıcı kasırgalardan biri olma potansiyeline sahip olduğu kaydedildi.

Kasırganın geçiş güzergâhındaki Orlando Uluslararası Havalimanı başta olmak üzere bazı havalimanlarının uçuşa kapatılacağı duyuruldu.

Milton Kasırgası nedeniyle ABD’liler bölgeyi terk etmeye başladı. Evlerin dev dalgalar ve su baskınlarından etkilenmemesi için de kum torbasıyla önlem alındı. Birçok ABD'li aynı anda bölgeden çıkmaya çalışınca da Florida otoyollarında trafik sıkışıklığı yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın etkileri hala devam eden Florida eyaleti için acil durum ilanını onaylamıştı.