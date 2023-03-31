Joe Biden'a soğuk duş: Demokrasi ihracı zirvesi fiyasko ile sonuçlandı

ABD Başkanı’nın ‘otokratlara karşı demokrasi cephesi’ toplantısı, hayal kırıklığı yarattı. Katılımcıların yarısı ABD’nin dayattığı bildiriyi imzalamadı. Washington’daki yetkililer, hiçbir yaptırımı olmayan Zirve için ‘sohbet toplantısı’ dedi. CFR Başkanı Richard Haass bile Biden’ı eleştirdi.

Son Güncelleme:

Washington yönetiminin düzenlediği 2. Demokrasi Zirvesi fiyasko ile sonuçlandı. Katılımcılar Biden yönetiminin yayımladığı bildiriyi imzalamadı.

Zirvenin ikinci gününde ABD Başkanı Joe Biden zayıf ve ruhsuz bir konuşma yaptı. Washington Post gazetesinin görüştüğü hükümet kaynakları, zirvenin ‘hiçbir yaptırım gücü olmadığından’ ve ‘önemsiz bir sohbet toplantısına’ dönüştüğünden yakındı.

Türkiye’nin ikinci kez davet edilmediği zirveye 120 ülke katıldı. Brezilya ve Güney Afrika gibi BRICS üyeleri dahil 47 ülke sonuç bildirisine imza atmadı. İçlerinde Hindistan, İsrail, Filipinler ve Meksika’nın bulunduğu 12 ülke ise bazı maddelere şerh koyarak bildiriyi imzalamadı. Bildiride yer alan Rusya’yı kınayan ifadeler, katılımcıların yaklaşık yarısını ortak bir tavır almaktan caydırdı.

Biden, dünyaya demokrasi ihracatı için ABD’nin bu yıl 690 milyon dolar fon ayırdığını söyledi. Biden, Önümüzdeki üç yılda aynı amaçla 9,5 milyar dolar fon tahsis etmek için Kongre’yle çalıştıklarını açıkladı. Dünyadaki otokrasiler zayıfladığını belirten ABD Başkanı, “LGBTQ+ bireyleri koruduğumuzda toplumlarımız sadece daha adil olmakla kalmaz, aynı zamanda daha güçlü ve daha başarılı olur” ifadelerini kullandı.

2. Demokrasi Zirvesini değerlendiren Truman Ulusal Politika Merkezi’nden Jon Temin , “Biden yönetiminin demokrasiyi destekleme yaklaşımında bol miktarda programatik havuç, ancak az sayıda politika sopası var” dedi. CFR Başkanı Richard Haass da  “Demokrasi zirvesi kötü bir fikir. Amerikan demokrasisi başkaları için bir model değil. Ayrıca dünyada bize yardımcı olmaları için demokrasi dışı ülkelere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

ABD’nin 2. Demokrasi Zirvesi’ne Rusya ve Çin tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD’nin Demokrasi Zirvesi’ni “yeni sömürgecilik uygulamalarının bir tezahürü” olarak nitelendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise zirvesinin ülkeler arasında “bariz bir şekilde” ideolojik hatlar üzerinde bir bölünme yarattığını söyledi.

# Biden

Benzer Videolar

Fransa hükümetinden skandal PKK savunması Fransa hükümetinden skandal PKK savunması
Zelenski'ye Avusturya'da protesto Zelenski'ye Avusturya'da protesto
Rusya'da ABD'li muhabir tutuklandı Rusya'da ABD'li muhabir tutuklandı
TOS-1: NATO zırhlılarını kevgire çeviriyor TOS-1: NATO zırhlılarını kevgire çeviriyor
ABD'den çarpıcı Çin itirafı ABD'den çarpıcı Çin itirafı
ABD'de iki helikopter çarpıştı ABD'de iki helikopter çarpıştı
Rusya'dan ABD'ye rest! Rusya'dan ABD'ye rest!
"Saldırılar iç parçalanmadan kaçma girişimidir" "Saldırılar iç parçalanmadan kaçma girişimidir"
Suudi Arabistan ŞİÖ’ye katılıyor Suudi Arabistan ŞİÖ’ye katılıyor
3 ayda 10 binden fazla ölü 3 ayda 10 binden fazla ölü
Fransa yanıyor halk meydanlara indi Fransa yanıyor halk meydanlara indi
Çin'den 22 ülkeye 240 milyar dolar kredi Çin'den 22 ülkeye 240 milyar dolar kredi
Çok Okunanlar
1 İşte 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri
2 Ehliyeti olanlar dikkat!
3 İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 5 şehir
4 Yalova'dan İstanbul'a uzanan hikaye
5 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?