Joe Biden'a soğuk duş: Demokrasi ihracı zirvesi fiyasko ile sonuçlandı

Washington yönetiminin düzenlediği 2. Demokrasi Zirvesi fiyasko ile sonuçlandı. Katılımcılar Biden yönetiminin yayımladığı bildiriyi imzalamadı.



Zirvenin ikinci gününde ABD Başkanı Joe Biden zayıf ve ruhsuz bir konuşma yaptı. Washington Post gazetesinin görüştüğü hükümet kaynakları, zirvenin ‘hiçbir yaptırım gücü olmadığından’ ve ‘önemsiz bir sohbet toplantısına’ dönüştüğünden yakındı.



Türkiye’nin ikinci kez davet edilmediği zirveye 120 ülke katıldı. Brezilya ve Güney Afrika gibi BRICS üyeleri dahil 47 ülke sonuç bildirisine imza atmadı. İçlerinde Hindistan, İsrail, Filipinler ve Meksika’nın bulunduğu 12 ülke ise bazı maddelere şerh koyarak bildiriyi imzalamadı. Bildiride yer alan Rusya’yı kınayan ifadeler, katılımcıların yaklaşık yarısını ortak bir tavır almaktan caydırdı.



Biden, dünyaya demokrasi ihracatı için ABD’nin bu yıl 690 milyon dolar fon ayırdığını söyledi. Biden, Önümüzdeki üç yılda aynı amaçla 9,5 milyar dolar fon tahsis etmek için Kongre’yle çalıştıklarını açıkladı. Dünyadaki otokrasiler zayıfladığını belirten ABD Başkanı, “LGBTQ+ bireyleri koruduğumuzda toplumlarımız sadece daha adil olmakla kalmaz, aynı zamanda daha güçlü ve daha başarılı olur” ifadelerini kullandı.



2. Demokrasi Zirvesini değerlendiren Truman Ulusal Politika Merkezi’nden Jon Temin , “Biden yönetiminin demokrasiyi destekleme yaklaşımında bol miktarda programatik havuç, ancak az sayıda politika sopası var” dedi. CFR Başkanı Richard Haass da “Demokrasi zirvesi kötü bir fikir. Amerikan demokrasisi başkaları için bir model değil. Ayrıca dünyada bize yardımcı olmaları için demokrasi dışı ülkelere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



ABD’nin 2. Demokrasi Zirvesi’ne Rusya ve Çin tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD’nin Demokrasi Zirvesi’ni “yeni sömürgecilik uygulamalarının bir tezahürü” olarak nitelendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ise zirvesinin ülkeler arasında “bariz bir şekilde” ideolojik hatlar üzerinde bir bölünme yarattığını söyledi.