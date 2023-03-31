Fransa hükümetinden skandal PKK savunması: "Hükümeti bağlamıyormuş"

Fransa Macron yönetimi, senatoda PKK/YPG’li teröristlere onur nişanı verilmesinin hükümeti bağlamadığını savundu. Açıklama Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre’den geldi. Sözcü, kuvvetler ayrılığını gerekçe göstererek Fransa Senatosu’nda kamufulaşlı PKK’lıların ağırlanarak onur nişanı takılmasını geçiştirdi.



"Senato takvimine bağımsız olarak karar veriyor" ifadesini kullanan Legendre, terör örgütü YPG/PKK'nın sahada DEAŞ'a karşı kararlı bir mücadele sergilediğini ileri sürdü. Macron yönetiminin PKK ile YPG’yi farklı değerlendirdiğini belirten Legendre, PKK konusunda Türkiye ile işbirliğinin devam ettiğini söyledi.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosunda ağırlanmaları ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri" üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağırmıştı. Dışişleri bu olayın sert bir şekilde kınandığını açıklamıştı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce Elysee Sarayı’nda PKK/PYD’li bir grubu ağırlamıştı.