Zelenski'ye Avusturya'da protesto: Konuşurken parlamentoyu terk ettiler

Zelenski söze başladı, milletvekilleri parlamentoyu terk etti. Olay Avusturya Ulusal Meclisi’nde yaşandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski video konferans yoluyla Avusturya Federal Meclisi’nde konuşmacıydı. Federal Meclis’teki dev ekranda Zelenski’nin görüntüsünün çıkmasıyla birlikte parlamentoda hareketlilik yaşandı. Muhalefetteki Avusturya Özgürlük Partisi’nin üyeleri, Zelenski’nin konuşması sırasında genel kurulu terk etti.



Anketlerde 1. parti olarak çıkan Avusturya Özgürlük Partisi, Zelenki’nin Ulusal Meclis’te konuşmasını “ülkenin tarafsızlık ilkesine aykırı” bir eylem olarak değerlendirdi. Parti Sözcüsü Christian Hafenecker, “Savaş halindeki bir ülkenin başkanının bu şekilde konuşma yapması daimi tarafsızlığımızın açık bir ihlalidir. Bu video konferans konuşması hiçbir şekilde Ulusal Konsey'in oturumunun bir parçası değildir” dedi. Hafenecker, Zelenski’nin Meclis’te konuşturulmasının Avusturya anayasasının “daimi tarafsızlık” ilkesiyle de çeliştiğine dikkat çekti.



Özgürlük Partisi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda taraf tutulmasının Avusturya’nın ulusal çıkarlarına aykırı olduğunu savunuyor. Avusturya Özgürlük Partisi, Rusya ile ilişkilerin bozulmasına ve Ukrayna’ya silah yardımı yapılmasına karşı çıkıyor.