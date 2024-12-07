Atina sokakları karıştı: 66 kişi gözaltına alındı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008 yılında polis tarafından öldürülen 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'u anma yürüyüşü olaylı geçti. Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 66 kişi gözaltına alındı.
Anma yürüyüşü için yaklaşık 5 bin kişi, Grigoropoulos’un öldürüldüğü Exarchia semtinde toplandı. Barışçıl başlayan yürüyüşün ardından bazı protestocular çöp konteynerlerini ateşe verdi ve polise molotof kokteyli ile taş attı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çatışmalar sonucunda 66 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Grigoropoulos, 6 Aralık 2008'de polis tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Olay, saatler içinde binlerce kişiyi Atina sokaklarına dökmüş, araçlar ateşe verilmiş, mağazalar yağmalanmış ve haftalarca süren şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.
Olaydan sorumlu polis memuru, 2010 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezası daha sonra azaltılarak 2019’da serbest bırakılmıştı. Bu karar, yapılan yeniden yargılama sonucunda onanmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı