Atina sokakları karıştı: 66 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008 yılında polis tarafından öldürülen 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos'u anma yürüyüşü olaylı geçti. Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 66 kişi gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Atina sokakları karıştı: 66 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:

Anma yürüyüşü için yaklaşık 5 bin kişi, Grigoropoulos’un öldürüldüğü Exarchia semtinde toplandı. Barışçıl başlayan yürüyüşün ardından bazı protestocular çöp konteynerlerini ateşe verdi ve polise molotof kokteyli ile taş attı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çatışmalar sonucunda 66 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Grigoropoulos, 6 Aralık 2008'de polis tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Olay, saatler içinde binlerce kişiyi Atina sokaklarına dökmüş, araçlar ateşe verilmiş, mağazalar yağmalanmış ve haftalarca süren şiddetli protestoların fitilini ateşlemişti.

Olaydan sorumlu polis memuru, 2010 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak cezası daha sonra azaltılarak 2019’da serbest bırakılmıştı. Bu karar, yapılan yeniden yargılama sonucunda onanmıştı.

İntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktıİntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktıYurt
Netflix'in ünlü oyuncusu hayatını kaybettiNetflix'in ünlü oyuncusu hayatını kaybettiDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yunanistan karışıklık
Günün Manşetleri
İstanbul'da patlama
Bitlis’te zincirleme kaza
"Şam düşürse sözde Kürdistan kurulur"
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme
Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
İmar Hakkı Aktarımı resmileşti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da Hamas ile görüştü
32 ilde dev operasyon, 31 tutuklama
Rusya ve Belarus’tan güvenlik garantisi için tarihi anlaşma
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları! Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
İstanbul'da patlama İstanbul'da patlama
Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 7 Aralık’a damga vuran olaylar
İntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktı İntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktı
Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme