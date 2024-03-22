Avrupa Birliğinden gerginliği tırmandıracak hamle! Dondurulan Rus varlıklarından gelen gelir Ukrayna'ya verilecek

Avrupa Birliği dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri silah satın alması için Ukrayna'ya verme kararı aldı. Rusya'dan tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz." dedi.

Avrupa Birliğinden gerginliği tırmandıracak hamle! Dondurulan Rus varlıklarından gelen gelir Ukrayna'ya verilecek
Editör: Yasin Kerim Aşan

Avrupa'dan Rusya ile gerginliği tırmandıracak bir hamle daha geldi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de düzenlendi. Zirvede Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya verilmesi kararı alındı.

Ukrayna'ya 2024'te 3 milyar avro civarında para aktarılacak. Ukrayna bu kaynak ile askeri teçhizat satın alacak. Zirvenin sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya askeri yardımların hızlandırılacağı da vurgulandı.

RUSYA, AB KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği'nin kararı hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Doğal olarak, şu anda mevcut olan ve gelecekte mümkün olacak tüm muhtemel yargı mekanizmalarını kullanacağız. Karşılıklılık temelinde misilleme yapmayacağız, kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

RUSYA İLK KEZ "SAVAŞ" DEDİ

Öte yandan Rusya bugüne kadar Ukrayna'daki harekatını "özel askeri operasyon" olarak adlandırırken ilk kez "savaş" tanımını kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, bir Rus gazetesine verdiği demeçte "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları, İsrail tankını vurduKassam Tugayları, İsrail tankını vurduDünya
# rusya # Ukrayna # avrupa birliği
Çok Okunanlar
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan'dan acı haber
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Bahar Öztan'dan acı haber
22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!
Kassam Tugayları, İsrail tankını vurdu
Kassam Tugayları, İsrail tankını vurdu
Polisliği bırakıp dünya turuna çıkan Türk gezgine Malezya'da işkence
Polisliği bırakıp dünya turuna çıkan Türk gezgine Malezya'da işkence
Öne Çıkanlar Faiz artışı yabancı yatırımcıya yaradı!│Akşam Raporu - Serpin Alparslan - Dr. Seyfi Akil Faiz artışı yabancı yatırımcıya yaradı!│Akşam Raporu - Serpin Alparslan - Dr. Seyfi Akil Düşürülen Türk SİHA'larının arkasındaki ABD gizlenemedi! Düşürülen Türk SİHA'larının arkasındaki ABD gizlenemedi!