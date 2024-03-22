Avrupa Birliğinden gerginliği tırmandıracak hamle! Dondurulan Rus varlıklarından gelen gelir Ukrayna'ya verilecek
Avrupa Birliği dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri silah satın alması için Ukrayna'ya verme kararı aldı. Rusya'dan tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz." dedi.
Avrupa'dan Rusya ile gerginliği tırmandıracak bir hamle daha geldi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de düzenlendi. Zirvede Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya verilmesi kararı alındı.
Ukrayna'ya 2024'te 3 milyar avro civarında para aktarılacak. Ukrayna bu kaynak ile askeri teçhizat satın alacak. Zirvenin sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya askeri yardımların hızlandırılacağı da vurgulandı.
RUSYA, AB KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Avrupa Birliği'nin kararı hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Doğal olarak, şu anda mevcut olan ve gelecekte mümkün olacak tüm muhtemel yargı mekanizmalarını kullanacağız. Karşılıklılık temelinde misilleme yapmayacağız, kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz" ifadelerini kullandı.
RUSYA İLK KEZ "SAVAŞ" DEDİ
Öte yandan Rusya bugüne kadar Ukrayna'daki harekatını "özel askeri operasyon" olarak adlandırırken ilk kez "savaş" tanımını kullandı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, bir Rus gazetesine verdiği demeçte "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.