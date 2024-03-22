Avrupa Birliğinden gerginliği tırmandıracak hamle! Dondurulan Rus varlıklarından gelen gelir Ukrayna'ya verilecek

Avrupa'dan Rusya ile gerginliği tırmandıracak bir hamle daha geldi. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Brüksel'de düzenlendi. Zirvede Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya verilmesi kararı alındı.

Ukrayna'ya 2024'te 3 milyar avro civarında para aktarılacak. Ukrayna bu kaynak ile askeri teçhizat satın alacak. Zirvenin sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya askeri yardımların hızlandırılacağı da vurgulandı.

RUSYA, AB KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Birliği'nin kararı hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Doğal olarak, şu anda mevcut olan ve gelecekte mümkün olacak tüm muhtemel yargı mekanizmalarını kullanacağız. Karşılıklılık temelinde misilleme yapmayacağız, kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

RUSYA İLK KEZ "SAVAŞ" DEDİ

Öte yandan Rusya bugüne kadar Ukrayna'daki harekatını "özel askeri operasyon" olarak adlandırırken ilk kez "savaş" tanımını kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, bir Rus gazetesine verdiği demeçte "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.