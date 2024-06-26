Avrupa vize konusunda eziyet ediyor

Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için gerekli olan schengen (şengen) vizesi verilmiyor..



Avrupa ülkeleri, 2023'te Türkiye'den yapılan 1 milyon 55 bin vize başvurusunun yüzde 16'sından fazlasını reddetti. Avrupa Komisyonu’nun resmi rakamlarına göre 200 bin Türk’e AB vizesi verilmedi.



Türkiye bu rakamlarla Avrupa’ya vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke oldu. Başvurularda da artış olduğu bilinirken özellikle Almanya'ya vize randevularının 7 ayı bulabileceği açıklandı.



Vize alınırken en büyük mağduriyet ise aile birleşimlerinde ya da iş dünyasının ziyaretlerinde yaşanıyor.



Öte yandan ret oranı 2023’te yüzde 30 olan İran vatandaşları, en çok reddedilen ülke durumunda.