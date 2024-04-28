Azerbaycan'da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan'da Ermenistan'a ait mühimmatı patlaması ile iki kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açıklama yapan savcılık yetkilileri olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Azerbaycan'da patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinde Ermenistan’a ait mühimmatın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek iline bağlı Karaağaç köyünde Ermenistan’a ait mühimmat patladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 72 yaşındaki Vilayet Rızayev ve 53 yaşındaki Adem Aliyev’in hayatını kaybettiği bildirildi. Savcılık, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı.

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