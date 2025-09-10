BAE, Katar’daki Hamas saldırısı sonrası İsrail firmalarının Dubai konferansına katılımını yasakladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlenen saldırının ardından İsrail’e yönelik dikkat çekici bir karar aldığı bildirildi.

İsrail basınından Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, BAE bu sabah İsrail Savunma Bakanlığı’na bir bildirim gönderdi. Bildirimde, İsrailli firmaların kasım ayında Dubai’de yapılacak savunma konferansına katılamayacağı belirtildi. Kararın İsrailli savunma şirketlerine de iletildiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, İsrailli firmaların Dubai’deki konferansa “güvenlik gerekçeleriyle” katılamayacağını ileri sürdü. Ancak üst düzey İsrailli yetkililer, BAE’nin kararının arkasında Katar’daki Hamas heyetine yönelik saldırının bulunduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu dün Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun saldırıdan sağ kurtulduğunu ancak Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye’nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.