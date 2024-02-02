Barikatları ateşe verdiler, sınırı kapattılar! Avrupalı çiftçilerin eylemi büyüyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çiftçilerin isyanı sürüyor. AB’nin tarım politikalarına karşı protestolarını sürdüren Belçikalı çiftçiler, gece saatlerinden itibaren traktörleriyle yola çıkarak Hollanda sınırına ulaştı. Hollandalı çiftçiler de sınırdaki protestoya destek verdi. Belçika tarafındaki çiftçiler Arendonk’ta, Hollanda tarafındakiler Hazeldonk’ta bir araya gelerek barikatları ateşe verdi. Otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, Hollandalı yetkililer zorunlu olmadıkça Belçika'ya seyahat edilmemesini tavsiye etti.

“ARTAN MALİYET, HAKSIZ REKABET VE SIKI KURALLAR ARASINDA EZİLİYORUZ" ÇAĞRISI

Avrupalı çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor. Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, sıkı çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirtiyor. Çiftçilere göre, çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi, hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.