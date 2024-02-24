Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'ndan çok özel açıklamalar!

Belarus seçimlere gidiyor. Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Igor Karpengo, Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu. Erken oylamaya yüzde 33 katılım sağlandığını aktaran Karpengo, "Temsilciler ve yerel temsilcilerin seçildiği bu erken seçim için bu oranın yüksek olduğunu söyleyebiliriz." dedi. Belarus'un özgür ve demokratik bir ülke olduğunu vurgulayan Karpengo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerimiz demokratik ortamlarda yapılıyor. Vatandaşlarımız kendi iradesiyle sandığa gidip gitmemeye karar veriyor. Dış ve iç nedenlere bağlı olarak baktığımızda, iç nedenler olarak ülkenin istikrarı ve huzurunu düşündüğümüzde seçimlere katılımın yoğun olabileceğini söyleyebiliriz."